Мешканців просять заздалегідь врахувати графіки відключення світла на тиждень з 19 по 25 січня в Житомирській області.

Стало відомо про графіки відключення світла у Житомирській області на тиждень з 19 по 25 січня, що будуть діяти в регіоні, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться на сайті "Житомиробленерго".

Графіки відключення електроенергії в Житомирській області на тиждень з 19 по 25 січня запроваджуються у зв’язку з проведенням планових технічних та ремонтних робіт на електромережах.

19.01.2026 з 9 до 17 години через планові роботи будуть діяти обмеження в населеному пункті Крупчатка за адресами:

Лісна 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7/а, 8, 9

Лісова 14

Річна 1, 13, 4, 7, 8, 9

20.01.2026 з 9 до 17 години через розчистку траси вводяться обмеження в населеному пункті Андрушівка в будинках що знаходяться за такими адресами:

Цегельна 16, 30, 38, 53, 14

вул. Західна 100, 101, 113, 32, 34, 36, 36а, 38, 40, 42, 44, 46, 46а, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 54а, 55, 56, 57, 58, 58-Б, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71а, 72, 73/2, 73-А, 74, 75, 76, 77, 79, 81, 82, 83, 84, 89, 90, 99, 1а, 103, 88, 94, 96

провулок Західний 2, 4, 6, 8

21.01.2026 з 9 до 17 години обмеження електрики охоплять одразу кілька населених пунктів:

село Щеніїв вулиці:

Набережна — № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 43, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 64, 66, 67, 70, 71, 72

Поліщука — № 1, 2, 3, 4, 5, 6

село Черняхів вулиця:

Дашкевича — № 69, 71, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 92, 93, 94, 106, 112, 114, 119, 123, 126, 127а, 127б, 129г, 130, 131, 133, 136, 194б, 198

22.01.2026 з 9 до 17 години знеструмлять населений пункт Полянка на вулицях:

Дружби 6

Партизанська 1, 11, 2, 7

Щаслива 1, 12, 16, 2, 3, 4, 5, 8

Графіки відключень "Житомиробленерго" можна знайти на офіційному сайті компанії в розділі "Відключення", а також у чат-ботах у Viber та Telegram.

