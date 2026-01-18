Стало відомо про графіки відключення світла у Житомирській області на тиждень з 19 по 25 січня, що будуть діяти в регіоні, повідомляє Politeka.net.
Про це йдеться на сайті "Житомиробленерго".
Графіки відключення електроенергії в Житомирській області на тиждень з 19 по 25 січня запроваджуються у зв’язку з проведенням планових технічних та ремонтних робіт на електромережах.
19.01.2026 з 9 до 17 години через планові роботи будуть діяти обмеження в населеному пункті Крупчатка за адресами:
- Лісна 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7/а, 8, 9
- Лісова 14
- Річна 1, 13, 4, 7, 8, 9
20.01.2026 з 9 до 17 години через розчистку траси вводяться обмеження в населеному пункті Андрушівка в будинках що знаходяться за такими адресами:
- Цегельна 16, 30, 38, 53, 14
- вул. Західна 100, 101, 113, 32, 34, 36, 36а, 38, 40, 42, 44, 46, 46а, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 54а, 55, 56, 57, 58, 58-Б, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71а, 72, 73/2, 73-А, 74, 75, 76, 77, 79, 81, 82, 83, 84, 89, 90, 99, 1а, 103, 88, 94, 96
- провулок Західний 2, 4, 6, 8
21.01.2026 з 9 до 17 години обмеження електрики охоплять одразу кілька населених пунктів:
село Щеніїв вулиці:
- Набережна — № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 43, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 64, 66, 67, 70, 71, 72
- Поліщука — № 1, 2, 3, 4, 5, 6
село Черняхів вулиця:
- Дашкевича — № 69, 71, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 92, 93, 94, 106, 112, 114, 119, 123, 126, 127а, 127б, 129г, 130, 131, 133, 136, 194б, 198
22.01.2026 з 9 до 17 години знеструмлять населений пункт Полянка на вулицях:
- Дружби 6
- Партизанська 1, 11, 2, 7
- Щаслива 1, 12, 16, 2, 3, 4, 5, 8
Графіки відключень "Житомиробленерго" можна знайти на офіційному сайті компанії в розділі "Відключення", а також у чат-ботах у Viber та Telegram.
