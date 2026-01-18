Жителей просят заранее учесть графики отключения света в неделю с 19 по 25 января в Житомирской области.

Стало известно о графиках отключения света в Житомирской области на неделю с 19 по 25 января, которые будут действовать в регионе, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится на сайте "Житомиробленерго".

Графики отключения электроэнергии в Житомирской области на неделю с 19 по 25 января вводятся в связи с проведением плановых технических и ремонтных работ на электросетях.

19.01.2026 с 9 до 17 часов из-за плановых работ будут действовать ограничения в населенном пункте Крупчатка по адресам:

Лисна 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7/а, 8, 9

Лисова 14

Рична 1, 13, 4, 7, 8, 9

20.01.2026 с 9 до 17 часов из-за расчистки трассы вводятся ограничения в населенном пункте Андрушивка в домах, которые находятся по следующим адресам:

Цегельный 16, 30, 38, 53, 14

ул. Захидный 100, 101, 113, 32, 34, 36, 36а, 38, 40, 42, 44, 46, 46а, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 54, 55 58-Б, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71а, 72, 73/2, 73-А, 74, 75, 76, 77, 79, 81, 8 99, 1а, 103, 88, 94, 96

переулок Захидный 2, 4, 6, 8

21.01.2026 с 9 до 17 часов ограничения электричества охватят сразу несколько населенных пунктов:

село Щениив улицы:

Набережна - № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 33, 34 39, 40, 43, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 64, 66, 67, 70, 71, 72

Полищука - № 1, 2, 3, 4, 5, 6

село Черняхив улица:

Дашкевыча — № 69, 71, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 92, 93, 94, 106, 112, 114, 119, 123, 126, 127а, 127б, 129г, 130, 131, 133, 136, 194б, 198

22.01.2026 с 9 до 17 часов обесточат населенный пункт Полянка на улицах:

Дружбы 6

Партызанська 1, 11, 2, 7

Щаслыва 1, 12, 16, 2, 3, 4, 5, 8

Графики отключений "Житомиробленерго" можно найти на официальном сайте компании в разделе "Отключения", а также в чат-ботах Viber и Telegram.

