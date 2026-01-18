Стало известно о графиках отключения света в Житомирской области на неделю с 19 по 25 января, которые будут действовать в регионе, сообщает Politeka.net.
Об этом говорится на сайте "Житомиробленерго".
Графики отключения электроэнергии в Житомирской области на неделю с 19 по 25 января вводятся в связи с проведением плановых технических и ремонтных работ на электросетях.
19.01.2026 с 9 до 17 часов из-за плановых работ будут действовать ограничения в населенном пункте Крупчатка по адресам:
- Лисна 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7/а, 8, 9
- Лисова 14
- Рична 1, 13, 4, 7, 8, 9
20.01.2026 с 9 до 17 часов из-за расчистки трассы вводятся ограничения в населенном пункте Андрушивка в домах, которые находятся по следующим адресам:
- Цегельный 16, 30, 38, 53, 14
- ул. Захидный 100, 101, 113, 32, 34, 36, 36а, 38, 40, 42, 44, 46, 46а, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 54, 55 58-Б, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71а, 72, 73/2, 73-А, 74, 75, 76, 77, 79, 81, 8 99, 1а, 103, 88, 94, 96
- переулок Захидный 2, 4, 6, 8
21.01.2026 с 9 до 17 часов ограничения электричества охватят сразу несколько населенных пунктов:
село Щениив улицы:
- Набережна - № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 33, 34 39, 40, 43, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 64, 66, 67, 70, 71, 72
- Полищука - № 1, 2, 3, 4, 5, 6
село Черняхив улица:
- Дашкевыча — № 69, 71, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 92, 93, 94, 106, 112, 114, 119, 123, 126, 127а, 127б, 129г, 130, 131, 133, 136, 194б, 198
22.01.2026 с 9 до 17 часов обесточат населенный пункт Полянка на улицах:
- Дружбы 6
- Партызанська 1, 11, 2, 7
- Щаслыва 1, 12, 16, 2, 3, 4, 5, 8
Графики отключений "Житомиробленерго" можно найти на официальном сайте компании в разделе "Отключения", а также в чат-ботах Viber и Telegram.
