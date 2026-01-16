У разі ухвалення рішення обмеження руху транспорту в Полтаві на цій вулиці діятиме ще до кінця зими.

Обмеження руху транспорту в Полтаві можуть продовжити ще майже на місяць, повідомляє Politeka.

Відповідна інформація міститься в проєкті рішення виконавчого комітету Полтавської міської ради.

Йдеться про ділянку вулиці Володимира Івасюка, яку планують залишити перекритою до 22 лютого 2026 року.

Документ підготували після звернення компанії «Полтава Будкомплекс», яка виконує реконструкцію котельні «Левада-3» біля будинку №18.

Роботи пов’язані з монтажем когенераційної установки потужністю 1,5 МВт. Завершення проєкту раніше було заплановане на 7 грудня 2025 року, однак підрядник повідомив про потребу в додатковому часі.

Питання щодо продовження перекриття розглянуть під час засідання виконкому 22 січня. У разі ухвалення рішення обмеження руху транспорту в Полтаві на цій вулиці діятиме ще до кінця зими.

Міська влада закликає водіїв заздалегідь враховувати зміни під час планування маршрутів і стежити за офіційними повідомленнями.

Крім того, у Полтаві також повідомляли про подорожчання проїзду.

Оновлені таблички з чинною вартістю проїзду вже розмістили в салонах автобусів. Для частини пасажирів перегляд суми став неочікуваним.

Підвищенню передували переговори перевізників із представниками місцевої влади, що відбулися 19 грудня. Під час зустрічі перевізники наголосили: реальні витрати на обслуговування транспорту давно перевищили надходження за тарифом у 10 гривень, тому зберігати його надалі немає можливості.

На формування нової ціни вплинули подорожчання пального та мастильних рідин, зростання вартості шин, акумуляторів і комплектуючих, а також збільшення витрат на зарплати працівників і обов’язкові страхові відрахування.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання продуктів у Полтавській області: що сильно зросло в ціні.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтавській області: що необхідно для отримання.

Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на опалення в Полтавській області: як воно вплине на домогосподарства.