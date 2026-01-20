Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів у Кіровоградській області допомагає покрити базові зимові потреби та зменшити фінансове навантаження сімей.

Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів у Кіровоградській області стане постійною програмою у межах ініціативи «Тепла зима», повідомляє Politeka.

Кабмін планує виділити 4,3 млрд гривень на підтримку соціально вразливих родин перед опалювальним сезоном 2025/2026, а сума виплати складе 6 500 грн на домогосподарство.

Допомога орієнтована на дітей із малозабезпечених, дітей-переселенців, сиріт та осіб з інвалідністю, що перебувають у дитячих будинках сімейного типу або прийомних сім’ях. Також її отримають дорослі, які потребують особливої підтримки: переселенці з інвалідністю І групи та одинокі пенсіонери з надбавкою на догляд.

Виплата здійснюватиметься автоматично для отримувачів соціальної допомоги. Гроші надійдуть голові родини без черг та складних заяв, зараховані на спеціальний соціальний рахунок або віртуальну картку «Дія.Картка».

Кошти призначені для цільового використання. Їх можна витратити на придбання теплого одягу, оплату комунальних рахунків, продукти, ліки та транспортні послуги. Знімати готівку або передавати гроші іншим не дозволяється. Використати суму потрібно протягом 180 днів після надходження, інакше залишок повернеться до бюджету.

Уряд попереджає про шахраїв, які можуть надсилати фейкові посилання для «реєстрації» на виплату. Отримання допомоги не впливає на житлову субсидію або інші соціальні виплати.

За словами експертів, грошова допомога для ВПО та пенсіонерів у Кіровоградській області допомагає покрити базові зимові потреби та зменшити фінансове навантаження сімей у складний період року.

