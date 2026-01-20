Денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Кировоградской области помогает покрыть базовые зимние нужды и уменьшить финансовую нагрузку семей.

Денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Кировоградской области станет постоянной программой в рамках инициативы «Теплая зима», сообщает Politeka.

Кабмин планирует выделить 4,3 млрд гривен в поддержку социально уязвимых семей перед отопительным сезоном 2025/2026, а сумма выплаты составит 6500 грн на домохозяйство.

Помощь ориентирована на детей из малообеспеченных, детей-переселенцев, сирот и лиц с инвалидностью, находящихся в детских домах семейного типа или в приемных семьях. Также ее получат взрослые, нуждающиеся в особой поддержке: переселенцы с инвалидностью I группы и одинокие пенсионеры с надбавкой на уход.

Выплата будет производиться автоматически для получателей социальной помощи. Деньги поступят главе семьи без очередей и сложных заявлений, зачисленных на специальный социальный счет или виртуальную карточку «Дія.Карта».

Денежные средства предназначены для целевого использования. Их можно потратить на покупку теплой одежды, оплату коммунальных счетов, продукты, лекарства и транспортные услуги. Снимать наличные деньги или передавать деньги другим не разрешается. Использовать сумму нужно в течение 180 дней после поступления, в противном случае остаток вернется в бюджет.

Правительство предупреждает о мошенниках, которые могут отправлять фейковые ссылки для регистрации на выплату. Получение пособия не влияет на жилищную субсидию или другие социальные выплаты.

По словам экспертов, денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Кировоградской области помогает покрыть базовые зимние нужды и уменьшить финансовую нагрузку семей в сложный период года.

