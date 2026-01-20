Подорожчання проїзду у Вінницькій області на популярному маршруті вже впливає на сімейні бюджети місцевих жителів, повідомляє Politeka.

Напередодні, повідомлення про подорожчання проїзду у Вінницькій області розлетілося Фейсбуком. В оголошенні місцевих попередили про зростання тарифів із 15 січня на маршруті "Вінниця-Козятин".

Згідно з повідомленням, вартість квитка вже становить 120 гривень. В соцмережах ця новина викликала чимало обговорень, тож журналісти вирішили перевірити її достовірність безпосередньо у представника асоціації перевізників Вячеслава Дармороса.

За словами Дармороса, тариф на маршруті "Вінниця-Козятин" дійсно підвищили, але підхід до цього був обережним. Він пояснив, що ціна 2 грн 40 коп за кілометр є середньою по регіону, проте на маршруті до Козятина вона довгий час була значно нижчою.

Тому, хоч подорожчання проїзду у Вінницькій області й відбулося, пасажири все одно отримують більш лояльні умови, ніж на інших напрямках.

Перевізник наголошує, що навіть з підвищенням, вартість не досягає й 2 гривень за кілометр. Наприклад, якщо взяти рейс з Вінниці на Хмільник, то там за 63 кілометра платять 161 гривню.

Дарморос також вказав, що до Козятина він відноситься дуже лояльно і цінує кожного пасажира, тому зростання цін відбувається поступово і так, щоб не сильно вдаряти по гаманцях місцевих.

Журналісти додали, що оновлення вартості квитка стало закономірним через підвищення вартості складових тарифу та економічну необхідність регулювання тарифів на маршрутах регіону.

За його словами перевізників, в регіоні прагнуть зберегти баланс між доступністю квитків для мешканців та економічною обґрунтованістю перевезень.

