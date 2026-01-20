Подорожание проезда в Винницкой области на популярном маршруте уже оказывает влияние на семейные бюджеты местных жителей, сообщает Politeka.

Накануне сообщение о подорожании проезда в Винницкой области разлетелось Фейсбуком. В объявлении местных предупредили о росте тарифов с 15 января на маршруте "Винница-Казатин".

Согласно сообщению, стоимость билета уже составляет 120 гривен. В соцсетях эта новость вызвала немало обсуждений, поэтому журналисты решили проверить ее подлинность непосредственно у представителя ассоциации перевозчиков Вячеслава Дармороса.

По словам Дармороса, тариф на маршруте "Винница-Казатин" действительно повысили, но подход к этому осторожничал. Он пояснил, что цена 2 грн 40 коп за километр является средней по региону, однако на маршруте в Казатин она долгое время была значительно ниже.

Поэтому хотя подорожание проезда в Винницкой области и произошло, пассажиры все равно получают более лояльные условия, чем на других направлениях.

Перевозчик отмечает, что даже с повышением стоимость не достигает и 2 гривен за километр. К примеру, если взять рейс из Винницы на Хмельник, то там за 63 километра платят 161 гривну.

Дарморос также указал, что к Казятину он относится очень лояльно и ценит каждого пассажира, поэтому рост цен происходит постепенно и так, чтобы не сильно ударять по кошелькам местных.

Журналисты добавили, что обновление стоимости билета стало закономерным из-за повышения стоимости составляющих тарифа и экономической необходимости регулирования тарифов на маршрутах региона.

По его словам, в регионе стремятся сохранить баланс между доступностью билетов для жителей и экономической обоснованностью перевозок.

Последние новости Украины:

