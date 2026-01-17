Новий графік руху поїздів у Волинській області передбачає запуск нових рейсів на західних напрямках та оптимізацію приміського сполучення.

Новий графік руху поїздів у Волинській області почав діяти з 14 грудня і вніс низку корективів для пасажирів, повідомляє Politeka.

За інформацією з офіційного Телеграм-каналу АТ "Укрзалізниця", зміни стосуються регіональних, приміських та міських пасажирських складів.

Також новий графік руху поїздів у Волинській області передбачає введення додаткових маршрутів для пасажирів, які часто подорожують між регіонами на заході України.

Серед основних нововведень, запуск рейсів Львів – Ковель, що забезпечив комфортне сполучення між містами та полегшив пересування для тих, хто регулярно користується регіональними складами.

№840, №841, №842 та №843 курсують у різні проміжки дня, забезпечуючи ранкові та вечірні рейси для пасажирів.

Згідно з новим графіком руху поїздів у Волинській області, також розширилась мережа регіональних рейсів Львів – Ворохта.

Ці маршрути дозволили розвантажити далекі рейси, що прямують у гірські райони. №808/807 та №810/809 курсують у чітко визначений час, що робить подорожі більш передбачуваними та зручними для мешканців і туристів.

"Укрзалізниця" також планує розширення цифрових сервісів для пасажирів, включно з новими можливостями застосунку та поширенням терміналів самообслуговування, щоб спростити придбання квитків і перевірку розкладу.

Всю інформацію про актуальний розклад можна переглянути на офіційному сайті, в додатку, або ж у касах вокзалів. Там же можна купити і квитки у потрібному вам напрямку.

Представники "Укрзалізниці" радять робити це заздалегідь, адже з огляду на ворожі обстріли та несприятливу зимову погоду - в розкладі можуть бути оперативні коригування.

