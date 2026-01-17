Новый график движения поездов в Волынской области предусматривает запуск новых рейсов по западным направлениям и оптимизацию пригородного сообщения.

Новый график движения поездов в Волынской области начал действовать с 14 декабря и внес ряд коррективов для пассажиров, сообщает Politeka.

По информации из официального Телеграмм-канала АО "Укрзализныця", изменения касаются региональных, пригородных и городских пассажирских составов.

Также новый график движения поездов в Волынской области предусматривает введение дополнительных маршрутов для пассажиров, часто путешествующих между регионами на западе Украины.

Среди основных нововведений, запуск рейсов Львов – Ковель, что обеспечило комфортное сообщение между городами и облегчило передвижение для тех, кто регулярно пользуется региональными складами.

№840, №841, №842 и №843 курсируют в разные промежутки дня, обеспечивая утренние и вечерние рейсы для пассажиров.

Согласно новому графику движения поездов в Волынской области также расширилась сеть региональных рейсов Львов – Ворохта.

Эти маршруты позволили разгрузить дальние рейсы, следующие в горные районы. №808/807 и №810/809 курсируют в четко определенное время, что делает путешествия более предсказуемыми и удобными для жителей и туристов.

"Укрзализныця" также планирует расширение цифровых сервисов для пассажиров, включая новые возможности применения и распространение терминалов самообслуживания, чтобы упростить приобретение билетов и проверку расписания.

Всю информацию об актуальном расписании можно просмотреть на официальном сайте, в приложении или в кассах вокзалов. Там же можно купить и билеты в нужном вам направлении.

Представители "Укрзализныци" советуют делать это заранее, ведь ввиду вражеских обстрелов и неблагоприятной зимней погоды - в расписании могут быть оперативные корректировки.

