У зв'язку з новими показниками бюджету на 2026 рік зросла грошова допомога на догляд для пенсіонерів в Кіровоградській області.

У 2026 році грошова допомога на догляд для пенсіонерів в Кіровоградській області підвищилась у розмірі, повідомляє Politeka.net.

Порядок надання виплати регулюється Законом України № 1727-IV.

Йдеться про додаткову підтримку громадян, які не мають працездатних родичів та у яких відсутня змога повноцінно забезпечувати свої щоденні потреби. Згідно із нормами українського законодавства, розмір такої виплати для самотніх громадян має становити 40% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. У зв'язку з новими показниками бюджету на 2026 рік прожитковий мінімум зріс до 2595 грн, а отже, і розмір доплати підвищився до 1038 грн.

Право на грошову допомогу на догляд для пенсіонерів в Кіровоградській області мають виключно ті громадяни, які вийшли на пенсію за віком.

Також передбачені інші умови для призначення відповідної грошової допомоги на догляд для пенсіонерів в Кіровоградській області. Зокрема важливо відповідати таким критеріям:

Вік пенсіонера перетнув межу у 80 років;

Є потреба у регулярному догляді, підтверджена медичним документом;

Не отримують пенсію з інвалідності/інших видів виплат;

Людина немає працездатних родичів, які б її утримували (дорослі діти, онуки та правнуки).

Для того щоб скористатися таким правом, необхідно подати до Пенсійного фонду України відповідну заяву про призначення допомоги і додати до неї такі документи:

висновок ЛКК, де зазначено про потребу в постійному сторонньому догляді;

паспорт;

ідентифікаційний код;

витяг з Пенсійного фонду про те, що людина не отримує доплату на догляд.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для ВПО в Кіровоградській області: що робити, якщо не надійшла соцпідтримка.

Також Politeka повідомляла, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Кіровоградській області: де надають важливу підтримку.

Як повідомляла Politeka, Дефіцит продуктів у Кіровоградській області: українців попереджають про труднощі на ринку.