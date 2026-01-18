У 2026 році грошова допомога на догляд для пенсіонерів в Кіровоградській області підвищилась у розмірі, повідомляє Politeka.net.
Порядок надання виплати регулюється Законом України № 1727-IV.
Йдеться про додаткову підтримку громадян, які не мають працездатних родичів та у яких відсутня змога повноцінно забезпечувати свої щоденні потреби. Згідно із нормами українського законодавства, розмір такої виплати для самотніх громадян має становити 40% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. У зв'язку з новими показниками бюджету на 2026 рік прожитковий мінімум зріс до 2595 грн, а отже, і розмір доплати підвищився до 1038 грн.
Право на грошову допомогу на догляд для пенсіонерів в Кіровоградській області мають виключно ті громадяни, які вийшли на пенсію за віком.
Також передбачені інші умови для призначення відповідної грошової допомоги на догляд для пенсіонерів в Кіровоградській області. Зокрема важливо відповідати таким критеріям:
- Вік пенсіонера перетнув межу у 80 років;
- Є потреба у регулярному догляді, підтверджена медичним документом;
- Не отримують пенсію з інвалідності/інших видів виплат;
- Людина немає працездатних родичів, які б її утримували (дорослі діти, онуки та правнуки).
Для того щоб скористатися таким правом, необхідно подати до Пенсійного фонду України відповідну заяву про призначення допомоги і додати до неї такі документи:
- висновок ЛКК, де зазначено про потребу в постійному сторонньому догляді;
- паспорт;
- ідентифікаційний код;
- витяг з Пенсійного фонду про те, що людина не отримує доплату на догляд.
