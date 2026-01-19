Українцям потрібно заздалегідь підготуватися до графіків відключення світла в Полтавській області на 20 січня.

«Полтаваобленерго» склала графіки відключення світла в Полтавській області на 20 січня, які торкнуться великої частини регіону, повідомляє Politeka.net.

Про це інформує Чорнухинська територіальна громада з посиланням на «Полтаваобленерго».

У зв'язку із проведенням робіт у мережах «Полтаваобленерго» можливі тимчасові перерви в електропостачанні споживачів. Графіки відключення світла в Полтавській області на 20 січня діютимуть у зв'язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж (крім робіт, пов'язаних з розчищенням трас ПЛ). Обмеження будуть діяти з 9 до 15 години в наступних населених пунктах:

с. Ковалі вулиці:

Замостянська — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 50

Криничанська — 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 23а, 24, 25, 27, 28, 29, 33, 37, 41а

Кут — 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24

Судевська — 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 48, 56, 58, 60, 62, 66, 68, 72, 72а, 78, 80

Червоногорянська — 25, 27, 31, 33, 35, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 53, 53а, 55, 55а, 57, 57а, 58, 59, 60, 61, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 79, 85, 87, 89, 91, 94, 95

с. Пізники вулиці:

Буцівка — 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 37

Г. С. Сковороди — 1, 2, 3а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 29а, 30, 30а, 31, 32, 33, 36, 37, 41, 67

пров. Г. С. Сковороди — 1, 2, 3, 5

пров. Кільцевий — 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 10а, 11, 12, 13, 17, 17а, 19

Клинівська — 1, 3, 5, 8, 10, 11, 12

Кооперативна — 1, 2, 5, 8, 10, 11, 12, 13

пров. Лісний — 2, 3, 4, 5

пров. Мирний — 2, 3, 4, 5, 6, 7

Острівська — 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 17а, 21, 23, 27, 29, 30, 36, 37, 38, 40, 45, 47, 49, 50, 51, 53, 57, 59, 60, 63

Перемоги — 6, 7, 9, 10, 11, 22, 24, 26

Шевченка — 17, 19, 20

пров. Шкільний — 1, 2, 4

З 9 до 15 години через виконання робіт з технічного обслуговування електромереж (крім робіт, пов'язаних з розчищенням трас ПЛ) не буде світла в селі Галяве на вулицях:

Горянська — 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 12а, 13, 15, 16, 20, 21, 21а, 22, 23, 24, 27, 28

Кутова — 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17

Лісна — 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28

пров. Польовий — 1, 5, 6, 7, 8, 9, 11

пров. Садовий — 1, 2, 3

Центральна — 1, 2а, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 15, 17, 19, 23, 25, 29, 31, 33, 35, 37, 37а, 39, 39а, 41, 43

Жителям, вказаних вище населених пунктів, варто врахувати час проведення робіт і заздалегідь підготуватися до графіків відключення світла в Полтавській області на 18 січня.

