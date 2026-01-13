Грошова допомога для ВПО у Полтавській області стала доступною для вразливих категорій громадян та тих, хто повернувся з-за кордону.

Грошова допомога для ВПО у Полтавській області передбачає одноразові виплати від Агентства ООН у справах біженців для осіб, які відповідають визначеним критеріям, повідомляє Politeka.

Претендувати на підтримку можуть внутрішньо переміщені особи, які змінили місце проживання протягом останніх 6 місяців; українці, які повернулися з-за кордону після 24 лютого 2022 року та ті, хто повернувся до постійного місця проживання всередині країни.

Виплата розрахована на тримісячний період і становить по 10,8 тисяч гривень на кожного члена родини, виходячи з мінімального споживчого кошика для однієї людини.

Отримати грошову допомогу для ВПО у Полтавській області можна лише через особисте звернення до пунктів збору даних, де подаються такі документи:

паспорт або інший документ, що посвідчує особу, податковий номер, свідоцтво про народження дітей (за наявності), міжнародний номер банківського рахунку (IBAN) головного заявника, а також довідки, що підтверджують належність до категорії вразливості, та контактний телефон.

Для сімей із маломобільними членами допускається подача даних за оригіналами документів. Для участі у програмі заявник має відповідати принаймні одному з критеріїв вразливості:

родина з однією дитиною або більше, де є тільки один з батьків, або особи похилого віку від 55 років; родина, яку очолюють самотні літні люди, або люди похилого віку з дітьми; сім’ї з членами, які мають інвалідність або хронічні захворювання.

До участі у програмі не допускаються ті, хто протягом останніх трьох місяців отримував аналогічну грошову допомогу для ВПО у Полтавській області від УВКБ ООН або інших організацій.

Пункти збору даних працюють у понад десятку регіонів України, включно з нагим.

