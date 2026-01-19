«Полтаваоблэнерго» составила графики отключения света в Полтавской области на 20 января, которые затронут большую часть региона, сообщает Politeka.net.
Об этом сообщает Чернухинская территориальная община со ссылкой на «Полтаваобленерго».
В связи с проведением работ в сетях «Полтаваобленерго» возможны временные перерывы в электроснабжении потребителей. Графики отключения света в Полтавской области на 20 января будут действовать в связи с выполнением работ по техническому обслуживанию электросетей (кроме работ, связанных с расчисткой трасс ВЛ). Ограничения будут действовать с 9 до 15 часов в следующих населённых пунктах:
с. Ковали улицы:
- Замостянська — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 50
- Крынычанська — 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 23а, 24, 25, 27, 28, 29, 33, 37, 41а
Кут — 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24
- Стовпова — 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12
- Судевська — 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 48, 56, 58, 60, 62, 66, 68, 72, 72а, 78, 80
- Червоногорянська — 25, 27, 31, 33, 35, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 53, 53а, 55, 55а, 57, 57а, 58, 59, 60, 61, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 79, 85, 87, 89, 91, 94, 95
с. Пизнякы улицы:
- Буцивка — 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 37
- Г. С. Сковороды — 1, 2, 3а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 29а, 30, 30а, 31, 32, 33, 36, 37, 41, 67
- пер. Г. С. Сковороды — 1, 2, 3, 5
- пер. Кильцевый — 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 10а, 11, 12, 13, 17, 17а, 19
- Клынивська — 1, 3, 5, 8, 10, 11, 12
- Кооператывна — 1, 2, 5, 8, 10, 11, 12, 13
- пер. Лисный — 2, 3, 4, 5
- пер. Мырный — 2, 3, 4, 5, 6, 7
- Остривська — 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 17а, 21, 23, 27, 29, 30, 36, 37, 38, 40, 45, 47, 49, 50, 51, 53, 57, 59, 60, 63
- Перемогы — 6, 7, 9, 10, 11, 22, 24, 26
- Шевченка — 17, 19, 20
- пер. Шкильный — 1, 2, 4
С 9 до 15 часов из-за выполнения работ по техническому обслуживанию электросетей (кроме работ, связанных с расчисткой трасс ВЛ) не будет света в селе Галяве на улицах:
- Горянська — 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 12а, 13, 15, 16, 20, 21, 21а, 22, 23, 24, 27, 28
- Кутова — 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17
- Лисна — 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28
- пер. Польовый — 1, 5, 6, 7, 8, 9, 11
- пер. Садовый — 1, 2, 3
- Центральна — 1, 2а, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 15, 17, 19, 23, 25, 29, 31, 33, 35, 37, 37а, 39, 39а, 41, 43
Жителям указанных выше населенных пунктов следует учесть время проведения работ и заранее подготовиться к графикам отключения света в Полтавской области на 18 января.
Последние новости Украины:
Напомним, Politeka писала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Полтавской области: как изменились расценки.
Также Politeka сообщала, Дефицит продуктов в Полтавской области: какие проблемы встали перед украинцами.
Как сообщала Politeka, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области: что именно нужно предоставить для получения.