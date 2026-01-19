Украинцам нужно заранее подготовиться к графику отключения света в Полтавской области на 20 января.

«Полтаваоблэнерго» составила графики отключения света в Полтавской области на 20 января, которые затронут большую часть региона, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщает Чернухинская территориальная община со ссылкой на «Полтаваобленерго».

В связи с проведением работ в сетях «Полтаваобленерго» возможны временные перерывы в электроснабжении потребителей. Графики отключения света в Полтавской области на 20 января будут действовать в связи с выполнением работ по техническому обслуживанию электросетей (кроме работ, связанных с расчисткой трасс ВЛ). Ограничения будут действовать с 9 до 15 часов в следующих населённых пунктах:

с. Ковали улицы:

Замостянська — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 50

Крынычанська — 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 23а, 24, 25, 27, 28, 29, 33, 37, 41а

Кут — 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24

Кут — 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24 Стовпова — 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12

Судевська — 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 48, 56, 58, 60, 62, 66, 68, 72, 72а, 78, 80

Червоногорянська — 25, 27, 31, 33, 35, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 53, 53а, 55, 55а, 57, 57а, 58, 59, 60, 61, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 79, 85, 87, 89, 91, 94, 95

с. Пизнякы улицы:

Буцивка — 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 37

Г. С. Сковороды — 1, 2, 3а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 29а, 30, 30а, 31, 32, 33, 36, 37, 41, 67

пер. Г. С. Сковороды — 1, 2, 3, 5

пер. Кильцевый — 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 10а, 11, 12, 13, 17, 17а, 19

Клынивська — 1, 3, 5, 8, 10, 11, 12

Кооператывна — 1, 2, 5, 8, 10, 11, 12, 13

пер. Лисный — 2, 3, 4, 5

пер. Мырный — 2, 3, 4, 5, 6, 7

Остривська — 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 17а, 21, 23, 27, 29, 30, 36, 37, 38, 40, 45, 47, 49, 50, 51, 53, 57, 59, 60, 63

Перемогы — 6, 7, 9, 10, 11, 22, 24, 26

Шевченка — 17, 19, 20

пер. Шкильный — 1, 2, 4

С 9 до 15 часов из-за выполнения работ по техническому обслуживанию электросетей (кроме работ, связанных с расчисткой трасс ВЛ) не будет света в селе Галяве на улицах:

Горянська — 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 12а, 13, 15, 16, 20, 21, 21а, 22, 23, 24, 27, 28

Кутова — 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17

Лисна — 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28

пер. Польовый — 1, 5, 6, 7, 8, 9, 11

пер. Садовый — 1, 2, 3

Центральна — 1, 2а, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 15, 17, 19, 23, 25, 29, 31, 33, 35, 37, 37а, 39, 39а, 41, 43

Жителям указанных выше населенных пунктов следует учесть время проведения работ и заранее подготовиться к графикам отключения света в Полтавской области на 18 января.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Полтавской области: как изменились расценки.

Также Politeka сообщала, Дефицит продуктов в Полтавской области: какие проблемы встали перед украинцами.

Как сообщала Politeka, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области: что именно нужно предоставить для получения.