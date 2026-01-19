Фахівці «Рівнеобленерго» підготували докладний графік відключення світла у Рівненській області на 20 січня.

Графіки відключення світла в Рівненській області на 20 січня вводяться у частині населених пунктів регіону через введення планових робіт, повідомляє Politeka.net.

Про тимчасові обмеження попередили кілька територіальних громад регіону з посиланням на «Рівнеобленерго».

Фахівці «Рівнеобленерго» підготували докладний графік відключення світла у Рівненській області на 20 січня. 20.01.2026 з 9 до 17 години будуть знеструмлені кілька населених пунктів:

Клевань вулиці:

Вербова — 1

Грибна — 7

Надії — 22, 26

Незалежності — 11, 11А, 13А, 14, 15, 15, 17, 15, 17, 17, 17, 17А, 18А, 20, 20Б, 20В, 20Г, 3, 4А, 5, 6, 6Д, 6В, 7, 8, 8А, 9, ВОД

Пересопницька — 2, 8

Тополева — 2, 6

Яблунева — 1, 2, 3, 5, 8

м. Корець вулиці:

А. Гаврилюка — №

Д. Галицького — №

І. Богуна — №

Є. Коновальця — частково

Ринкова — частково

Також електрику будуть вимикати з 9 до 17 години в наступних насклкних пунктах:

м. Березне вулиці:

Козацька — 1, 7, 78, 84, 86, 88, 9, 90, 92, 94, 96

Козацький пров. — 11, 5

Корецька — 167, 169, 171, 173, 175, 177

Корольова — 79

Моквинська — 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Моквинський пров. — 1, 2, 3

с. Білка вулиці:

Ліски — 47

Хутір Ліски — 3

Хутір Чагарі — 16A, 24, 46

Вишнева — 1, 11, 14, 16, 18, 3, 5, 6, 6Г, 7, 9

Лукашева — 13, 25, 44А, 50

Лукашова — 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 4, 40, 42, 46, 48, 5, 6, 7, 9

Перемоги — 13, 15, 17, 19, 23, 25, 27, 33, 37, 39, 41

Спортивна — 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 2, 21, 23, 25, 25А, 27, 3, 4, 5, 6, 8, 9

Тополева — 6

«Рівнеобленерго» рекомендує слідкувати за актуальними графіками у розділі «Відключення» на офіційному сайті компанії, а також у чат-ботах у Viber та Telegram. Жителів регіону просять заздалегідь підготуватися до можливих перерв електропостачання та враховувати їх у своєму повсякденному плануванні.

