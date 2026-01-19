Специалисты «Рівнеобленерго» подготовили подробный график отключения света в Ровенской области на 20 января.

Графики отключения света в Ровенской области на 20 января вводятся в части населенных пунктов региона из-за ввода плановых работ, сообщает Politeka.net.

О временных ограничениях предупредили несколько территориальных общин региона со ссылкой на «Рівнеобленерго».

Специалисты «Рівнеобленерго» подготовили подробный график отключения света в Ровенской области на 20 января. 20.01.2026 с 9 до 17 часов будут обесточены несколько населенных пунктов:

Клевань улицы:

Вербова — 1

Грыбна — 7

Надии - 22, 26

Незалежности - 11, 11А, 13А, 14, 15, 15, 17, 15, 17, 17, 17, 17А, 18А, 20, 20Б, 20В, 20Г, 3, 4А, 5, 6, 6Д, 6

Пересопныцька — 2, 8

Тополева — 2, 6

Яблунева - 1, 2, 3, 5, 8

м. Корець улицы:

А. Гаврилюка - №

Д. Галыцького - №

И. Богуна - №

Е. Коновальца - частично

Рынкова — частично

Также электричество будут выключать с 9 до 17 часов в следующих пунктах:

м. Березне улицы:

Козацька — 1, 7, 78, 84, 86, 88, 9, 90, 92, 94, 96

Козацькый пер. — 11, 5

Корецька — 167, 169, 171, 173, 175, 177

Корольова — 79

Моквынська — 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Моквынськый пер. — 1, 2, 3

с. Билка улица:

Лискы — 47

Хутир Лискы — 3

Хутир Чагари — 16A, 24, 46

Вышнева — 1, 11, 14, 16, 18, 3, 5, 6, 6Г, 7, 9

Лукашева — 13, 25, 44А, 50

Лукашова — 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 4, 40, 42, 46, 48, 5, 6, 7, 9

Перемогы — 13, 15, 17, 19, 23, 25, 27, 33, 37, 39, 41

Спортывна — 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 2, 21, 23, 25, 25А, 27, 3, 4, 5, 6, 8, 9

Тополева — 6

«Рівнеобленерго» рекомендует следить за актуальными графиками в разделе «Отключение» на официальном сайте компании, а также в чат-ботах Viber и Telegram. Жители региона просят заранее подготовиться к возможным перерывам электроснабжения и учитывать их в своем повседневном планировании.

