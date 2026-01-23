Щоб отримати безкоштовне житло для ВПО в Харкові, переселенці мають стати на облік громадян, що потребують тимчасового проживання.

У Харкові переселенці можуть скористатися безкоштовним житлом для ВПО, повідомляє Politeka.

Відповідна програма розрахована на проживання у спеціально виділених приміщеннях до одного року без оплати за рахунок державного бюджету.

Житлові приміщення обладнані базовими зручностями та дозволяють самостійно готувати їжу. Крім цього, переселенці отримують підтримку у веденні домашнього господарства та вирішенні соціальних проблем. Додатково доступні консультації фахівців та послуги служб, незалежно від форми власності житла.

Першочергово безкоштовне житло надають багатодітним сім’ям, родинам з дітьми, вагітним, людям з втратою працездатності та пенсіонерам, чиї помешкання зруйновані або стали непридатними для проживання через війну.

Кожне приміщення розподіляють за бальною системою оцінювання потреб, яку визначає уповноважений орган. Площа на одну особу становить щонайменше шість квадратних метрів, що гарантує дотримання норм безпечного та комфортного проживання.

Щоб отримати безкоштовне житло для ВПО в Харкові, переселенці мають стати на облік громадян, що потребують тимчасового проживання. Для цього потрібно звернутися до центру надання адміністративних послуг, виконавчого органу сільської, селищної або міської ради чи районної державної адміністрації за місцем перебування. Після подання документів відкривається облікова справа для кожної особи або сім’ї та присвоюється індивідуальний номер, за яким здійснюється подальша ідентифікація.

Детальнішу інформацію про програму та наявні приміщення можна отримати в організаторів.

Джерело

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання продуктів у Харківській області: які нові ціни встановили магазини.

Також Politeka повідомляла, Дефіцит хліба у Харківській області: які товари вже обмежені на полицях.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для ВПО у Харківській області: що робити у разі затримки виплат.