На початку 2026 року спостерігається подорожчання круп у Харківській області, повідомляє Politeka.

За даними місцевих супермаркетів, ціни на основні крупи продовжують зростати після різкого підвищення у 2025 році. Гречка залишається однією з найбільш популярних, але її вартість уже перевищує показники минулого року.

Економіст Володимир Чиж пояснює, що на формування ціни впливають кілька факторів. Серед внутрішніх — підвищення витрат на виробництво, дорожча електроенергія та складна логістика. Зовнішні фактори — коливання світових ринків сировини та продовольства.

За інформацією супермаркетів, наприкінці 2025 року середня ціна кілограма гречки становила 37–38 гривень, що приблизно на третину більше порівняно з груднем 2024-го. Експерт прогнозує, що протягом 2026 року вартість може зрости ще на 8–10%, до 40–42 гривень за кілограм. Основними причинами називають подорожчання зернових культур та енергетичні витрати для бізнесу.

Володимир Чиж також звертає увагу на вплив сезону та погодних умов. Врожайність крупових культур, надлишок деяких видів на світовому ринку та стан логістики здатні частково стримувати підвищення цін.

Фахівці радять споживачам планувати закупівлі заздалегідь, порівнювати ціни у різних магазинах та стежити за щомісячними коливаннями. В умовах зростання тарифів та можливих перебоїв з енергопостачанням десять кілограмів круп можуть коштувати значно дорожче, ніж раніше.

Таким чином, подорожчання круп у Харківській області вже впливає на бюджет родин, і покупцям радять уважно відстежувати тенденції ринку, щоб уникнути несподіваних витрат на харчі.

