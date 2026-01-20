Подорожание продуктов в Харьковской области уже ощутили жители региона, поэтому рассказываем, за что теперь приходится платить больше.

Подорожание продуктов в Харьковской области означает, что ценники на мясные, молочные и бакалейные товары заметно поднялись по сравнению с декабрем 2025, сообщает Politeka.

Как свидетельствуют официальные данные сайта Минфина, подорожание продуктов в Харьковской области наблюдается в большинстве категорий товаров. В частности, мясные изделия показывают заметный рост.

Сосиски «Алан Венские» в январе стоят в среднем 190,27 грн за упаковку 376 г, что на 3,52% больше, чем в декабре, когда средняя стоимость составляла 180,63 грн.

Такие изменения отражают общий тренд подорожания продуктов в Харьковской области и объясняются экономическими и логистическими факторами.

Молочные товары демонстрируют еще более стремительный рост. Молоко «Простонаше» 1% в январе стоит в среднем 60,22 грн. за упаковку 900 мл, что на 8,6% больше, чем в декабре прошлого года.

Тогда средняя стоимость составляла 56,81. Такой скачок обусловлен как сезонными факторами, так и повышенными затратами производителей на электроэнергию и логистику.

В сегменте бакалеи поднятие ценников меньше, но ощутимо. Масло "Олейна" рафинированное объемом 850 мл в январе стоит 89,23 грн в среднем, что на 4,4 грн больше, чем в декабре 2025 года. Тогда средняя стоимость составляла 84,83.

Основные причины повышения ценников связаны с войной и логистическими ограничениями. Боевые действия сократили поголовье скота и птицы, что отразилось на стоимости мяса и яиц.

Дополнительно выросли расходы на транспортировку и энергоснабжение, ведь производители вынуждены использовать дорогие генераторы и оплачивать более дорогой газ для теплиц.

