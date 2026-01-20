Було складено гафіки відключення світла в Кіровоградській області на 21 січня через планові роботи в населених пунктах регіону, повідомляє Politeka.net.
Про це попередили у прес-службі «Кіровоградобленерго».
Варто ознайомитись з графіками відключення світла в Кіровоградській області на 21 січня, які ввели через масштабн планові роботи. Зокрема, в Олександрійській громаді проводитимуть плановий ремонт. Обмеження стануться з 9 до 17 години в таких населених пунктах:
Михайлівка вулиці:
- Калинова — №1–2, 4–16, 16А
- Лесі Українки — №1–6, 7А, 8–10, 14–22, 25–29, 33
- Незалежна — №2–3, 5, 8–9, 11, 14–15, 20, 24–26, 28
- Нова — №1–2, 4–10, 12–13
- Поповича — №5–16, 18, 20–21
- Шевченка — №1, 1А, 2–5, 7, 15, 17
Пахарівка вулиці:
- Вишнева — №2–3, 5, 7–10, 12–13
- Молодіжна — №1–3, 6–8, 10–12, 14, 16–17, 25
- Попова — №1а, 2, 4, 6, 8–9, 13–14, 18, 20, 22–23, 27–28, 32
- Шкільна — №1–3, 6–8, 10, 13–14, 19, 21, 23, 26, 28–30, 32
Улянівка вулиці:
- Квіткова — №1–2, 4, 4А, 7, 17А, 19А
- Квітнева — №1А, 4
- Нова — №1, 1а, 2–3, 3а, 4–5, 7, 9, 11, 13, 13а, 15, 17а, 18, 19а, 20–26, 28, 30, 32–33
- Степова — №1–10, 10а, 11–15, 17, 19–36
- Центральна — №1, 1а, 2–8, 10, 12, 18
- Шкільна — №2–5, 5а, 5б, 6–7, 7а, 8–18, 20, 22–25, 28–29, 32, 34, 36–39, 41–47, 49–52, 55, 57, 59, 61
- Шосейний пров. — №1, 2а, 3
- Ювілейна — №1–4, 6–7, 9–12, 12а, 13–15, 18, 18а, 20а, 21, 23–24, 26а, 27, 29, 29а, 31–33, 35–36
Також будуть знеструмлені населені пункти в Кропивницькому районі. Вимкнення заплановані з 9 до 17 години в таких населених пунктах:
Нове вулиці:
- Благодатна — №3–4, 6, 9, 11, 14–15, 17, 22–23, 26
- Весняна — №1, 8
- Обеліскова — №1–5, 8, 10, 14, 16, 20, 28
- Янтарна — №1, 6–7, 11
- Каштанова — №55, 55Б
- Марії Садовської-Барілотті — №20А, 83
- Селищна — №12
Високі Байраки вулиці:
- Набережна — №2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20
- Центральна — №3, 8, 8а, 10–11, 11б, 12–21
Актуальний графік відключень електроенергії для Кіровоградської області можна знайти на офіційному сайті ПрАТ «Кіровоградобленерго».
Як дізнатися про відключення:
- На сайті «Кіровоградобленерго»:
- Перейдіть за посиланням.
- У розділі «Інформація для клієнтів» знайдіть «Графіки обмежень, аварійних і погодинних відключень».
- Ви також можете скористатися функцією «Пошук відключень за адресою», щоб знайти графік для конкретного населеного пункту та адреси.
