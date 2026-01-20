Графіки відключення світла в Кіровоградській області на 21 січня вводяться лише в частині регіону.

Було складено гафіки відключення світла в Кіровоградській області на 21 січня через планові роботи в населених пунктах регіону, повідомляє Politeka.net.

Про це попередили у прес-службі «Кіровоградобленерго».

Варто ознайомитись з графіками відключення світла в Кіровоградській області на 21 січня, які ввели через масштабн планові роботи. Зокрема, в Олександрійській громаді проводитимуть плановий ремонт. Обмеження стануться з 9 до 17 години в таких населених пунктах:

Михайлівка вулиці:

Калинова — №1–2, 4–16, 16А

Лесі Українки — №1–6, 7А, 8–10, 14–22, 25–29, 33

Незалежна — №2–3, 5, 8–9, 11, 14–15, 20, 24–26, 28

Нова — №1–2, 4–10, 12–13

Поповича — №5–16, 18, 20–21

Шевченка — №1, 1А, 2–5, 7, 15, 17

Пахарівка вулиці:

Вишнева — №2–3, 5, 7–10, 12–13

Молодіжна — №1–3, 6–8, 10–12, 14, 16–17, 25

Попова — №1а, 2, 4, 6, 8–9, 13–14, 18, 20, 22–23, 27–28, 32

Шкільна — №1–3, 6–8, 10, 13–14, 19, 21, 23, 26, 28–30, 32

Улянівка вулиці:

Квіткова — №1–2, 4, 4А, 7, 17А, 19А

Квітнева — №1А, 4

Нова — №1, 1а, 2–3, 3а, 4–5, 7, 9, 11, 13, 13а, 15, 17а, 18, 19а, 20–26, 28, 30, 32–33

Степова — №1–10, 10а, 11–15, 17, 19–36

Центральна — №1, 1а, 2–8, 10, 12, 18

Шкільна — №2–5, 5а, 5б, 6–7, 7а, 8–18, 20, 22–25, 28–29, 32, 34, 36–39, 41–47, 49–52, 55, 57, 59, 61

Шосейний пров. — №1, 2а, 3

Ювілейна — №1–4, 6–7, 9–12, 12а, 13–15, 18, 18а, 20а, 21, 23–24, 26а, 27, 29, 29а, 31–33, 35–36

Також будуть знеструмлені населені пункти в Кропивницькому районі. Вимкнення заплановані з 9 до 17 години в таких населених пунктах:

Нове вулиці:

Благодатна — №3–4, 6, 9, 11, 14–15, 17, 22–23, 26

Весняна — №1, 8

Обеліскова — №1–5, 8, 10, 14, 16, 20, 28

Янтарна — №1, 6–7, 11

Каштанова — №55, 55Б

Марії Садовської-Барілотті — №20А, 83

Селищна — №12

Високі Байраки вулиці:

Набережна — №2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20

Центральна — №3, 8, 8а, 10–11, 11б, 12–21

Актуальний графік відключень електроенергії для Кіровоградської області можна знайти на офіційному сайті ПрАТ «Кіровоградобленерго».

Як дізнатися про відключення:

На сайті «Кіровоградобленерго»:

Перейдіть за посиланням.

У розділі «Інформація для клієнтів» знайдіть «Графіки обмежень, аварійних і погодинних відключень».

Ви також можете скористатися функцією «Пошук відключень за адресою», щоб знайти графік для конкретного населеного пункту та адреси.

