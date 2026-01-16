Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Кіровоградській області охоплює найбільш уразливі категорії.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Кіровоградській області надається переселенцям та літнім мешканцям через діяльність центру «Єднання», повідомляє Politeka.

Волонтери забезпечують продуктові набори, базові товари та консультують щодо соціальної підтримки.

Хаб працює в Олександрівському районі і став важливим пунктом комплексної допомоги для осіб у складних життєвих умовах. Тут мешканці отримують харчові продукти, гігієнічні набори та поради щодо інтеграції в громаду.

Особливу увагу приділяють жителям Покровського району, де потреба у підтримці залишається високою. Центр допомагає родинам і літнім людям частково покривати витрати на харчування та найнеобхідніші потреби.

Варто також тауважити, що прийом здійснюється з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 17:00. Фахівці реєструють заявки, пояснюють доступні ресурси та допомагають оформити необхідні документи.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Кіровоградській області охоплює найбільш уразливі категорії: людей похилого віку, пацієнтів з онкологічними діагнозами та осіб з інвалідністю першої і другої групи.

Розподіл продуктів відбувається за графіком, який публікують у офіційному Телеграм-каналі хабу «Єднання». Там же мешканці знаходять новини, оголошення про заходи та оновлення роботи центру, щоб планувати візити.

Організатори радять користуватися підтримкою своєчасно, аби допомога залишалася стабільною, доступною та ефективною. Щоб не пропустити видачу ресурсів, варто завчасно готувати необхідні документи та стежити за оновленнями хабу.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит хліба в Кіровоградській області: з якими ще проблеми зіткнуться українці.

Також Politeka повідомляла, Подорожчання продуктів у Кіровоградській області: як саме зросли ціни на базові товари.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовні продукти для ВПО у Кропивницькому: що обов'язково потрібно зробити для отримання допомоги.