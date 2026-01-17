Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів у Кіровоградській області допомагає вразливим верствам населення.

Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів у Кіровоградській області передбачає одноразові виплати по 6 500 гривень у межах урядової програми «Зимова підтримка», повідомляє Politeka.

Підтримка орієнтована на тих, хто найбільше потребує в холодну пору року.

Допомога поширюється на дітей з малозабезпечених сімей, осіб з інвалідністю, підопічних та дітей під опікою, зокрема внутрішньо переміщених, а також на самотніх пенсіонерів. Кошти призначені виключно для придбання ліків та необхідних товарів для зимового періоду.

Подати заявку можна з 20 листопада 2025 року. Громадяни мають два способи отримання: через застосунок «Дія» або безпосередньо у відділенні Пенсійного фонду України.

Для особистого оформлення потрібно прийти з відкритою «Дія.Карткою» або іншим спеціальним рахунком. Працівники ПФУ оформлять заявку та передадуть дані для нарахування коштів.

Дистанційно заявка подається через «Дія»: у розділі «Сервіси» обрати «Зимова підтримка», підтвердити наявність картки та слідувати інструкціям для отримання реквізитів. «Дія.Картка» є банківським рахунком, який використовується для держпрограм та забезпечує швидке зарахування виплат.

Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів у Кіровоградській області допомагає вразливим верствам населення своєчасно покрити важливі потреби під час зимового періоду.

Крім того, в Кіровоградській області також можна отримати грошову допомогу. Такий комплексний підхід дозволяє ВПО швидше інтегруватися в громаду та отримати підтримку без додаткових бюрократичних складнощів.

Джерело

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Кіровоградській області: де саме можна отримати підтримку.

Також Politeka повідомляла, Дефіцит продуктів у Кіровоградській області: українців попередили про проблеми на ринку у 2026 році.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовні продукти для ВПО у Кіровоградській області: хто з переселенців може отримати підтримку.