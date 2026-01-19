Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області спрямоване на стабільну роботу мереж.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області набрало чинності з 1 січня 2026 року у місті Рені, повідомляє Politeka.

Міська рада затвердила нові розцінки для централізованого водопостачання та водовідведення. Зростання обумовлене підвищенням мінімальної зарплати, прожиткового мінімуму та тарифів на електроенергію.

Нова вартість одного кубометра води становить 38,87 грн — на 7,2% більше, ніж раніше. Послуги з каналізації подорожчали до 47,62 грн за кубометр, що на 17,4% перевищує попередній рівень.

У КП «Водоканал» пояснюють, що старі ставки покривали лише 91% фактичних витрат. Зростання тарифів зумовлене додатковими витратами на зарплати працівників, електроенергію та соціальні коригування. Протягом року підприємство планує надати понад 478 тисяч кубометрів води та прийняти близько 255 тисяч кубометрів стоків.

Експерти зазначають, що підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області спрямоване на стабільну роботу мереж і забезпечення безперебійного водопостачання та каналізації. Мешканцям радять уважно фіксувати показники лічильників, економно користуватися ресурсами та планувати витрати.

Для соціально вразливих груп передбачені пільги та субсидії, які допомагають підтримати фінансову стабільність домогосподарств. Громада закликає регулярно перевіряти офіційні повідомлення та своєчасно оплачувати рахунки.

Дотримання цих рекомендацій дозволить уникнути боргів і гарантує стабільне обслуговування інфраструктури протягом року.

Своєчасна оплата та раціональне використання води допоможуть уникнути непередбачених проблем і забезпечать комфортну роботу систем для всіх мешканців громади.

