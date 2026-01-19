Безкоштовне житло для ВПО в Одесі дає переселенцям не лише тимчасовий прихисток, а й можливість відчути захищеність.

Безкоштовне житло для ВПО в Одесі надають у межах міської програми підтримки переселенців, які втратили домівки через війну, повідомляє Politeka.

Ініціатива передбачає тимчасове проживання строком до дванадцяти місяців у підготовлених приміщеннях. Фінансування здійснюється з державного бюджету, тому плата за користування оселями не стягується.

Проєкт спрямований на створення безпечних умов і поступове відновлення самостійності людей. Мешканцям доступні базові зручності для приготування їжі, ведення побуту та щоденного життя. Окремо передбачений супровід соціальних працівників.

Житлові площі надають фізичні й юридичні особи, внесені до офіційного реєстру соціальних послуг. Приміщення можуть бути як у приватній власності, так і в оренді, але обов’язково відповідають вимогам безпеки.

Міська влада контролює процес розміщення, а профільні служби консультують учасників на всіх етапах. Такий підхід допомагає швидше адаптуватися до нового середовища та стабілізувати побут.

За словами координаторів, безкоштовне житло для ВПО в Одесі дає переселенцям не лише тимчасовий прихисток, а й можливість відчути захищеність, інтегруватися в громаду та планувати подальші кроки у відносно стабільних умовах.

Крім того, для українців в Одесі доступна знижка на оплату комунальних послуг.

Подати заяву заявник може особисто, шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом) або електронною поштою чи заповнивши заяву на отримання послуги онлайн на сайті.