Безкоштовне житло для ВПО в Одесі надають у межах міської програми підтримки переселенців, які втратили домівки через війну, повідомляє Politeka.
Ініціатива передбачає тимчасове проживання строком до дванадцяти місяців у підготовлених приміщеннях. Фінансування здійснюється з державного бюджету, тому плата за користування оселями не стягується.
Проєкт спрямований на створення безпечних умов і поступове відновлення самостійності людей. Мешканцям доступні базові зручності для приготування їжі, ведення побуту та щоденного життя. Окремо передбачений супровід соціальних працівників.
Житлові площі надають фізичні й юридичні особи, внесені до офіційного реєстру соціальних послуг. Приміщення можуть бути як у приватній власності, так і в оренді, але обов’язково відповідають вимогам безпеки.
Міська влада контролює процес розміщення, а профільні служби консультують учасників на всіх етапах. Такий підхід допомагає швидше адаптуватися до нового середовища та стабілізувати побут.
За словами координаторів, безкоштовне житло для ВПО в Одесі дає переселенцям не лише тимчасовий прихисток, а й можливість відчути захищеність, інтегруватися в громаду та планувати подальші кроки у відносно стабільних умовах.
Крім того, для українців в Одесі доступна знижка на оплату комунальних послуг.
Подати заяву заявник може особисто, шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом) або електронною поштою чи заповнивши заяву на отримання послуги онлайн на сайті.
Необхідні документи:
- Заява про надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу.
- Копії документів, що підтверджують право пільговика та членів його сім’ї на пільги (з пред’явленням оригіналів зазначених документів).
