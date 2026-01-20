Графики отключения света в Одесской области на 21 января будут действовать в ряде населенных пунктов из-за ремонтных работ в регионе, сообщает Politeka.net.
О временных ограничениях предупредили несколько территориальных общин региона.
В целях повышения надежности электроснабжения и предупреждения аварий в электрических сетях, Одесские электросети будут проводить профилактические работы в пределах Раздельнянского территориального общества. Света не будет с 09:00 до 19:00 в следующих населенных пунктах:⠀
м. Роздильна улица:
- Вышнева, Водопровидна, Затышна, Злагоды, Кыивська, Кышынивська, Козацька, Ольгиивська, Осиння, Пивденна, Понятивська, Святого Инокентия, Сичова, Стуса Васыля, Тыраспольська, Транспортна, Храмова, Черноморського козацтва, Щаслыва
- переулки: 8-го Березня, Артеменко, Благовищенськый, Будивельный, Водопровидный, Дружный, Зеленый, Злагоды, Кыивськый, Килиянчука Олександра, Коновальця Евгена, Мырный, Розаливськый, Роздильнянськый, Скоропадського Павла, Сонячный, Транспортный, Храмовый, Чиркова, Чорноморського Козацтва, Ювилейный⠀
с. Матышивка улицы:
- Дружбы, Садова
В пределах Окнянского поселкового территориального общества также будут выключать свет. Ограничения вводятся с 8 до 19 часов в следующих населенных пунктах:
- с. Новокрасне: улицы Верхня, Набережна, Храмова.
- с. Степанивка: улицы Анисымова, Вышнева, Дружбы, Затышна, Комарова, Мыру, Одеська, Плавнева, Садова, Середня, Шевченка, пер. Тыхый.
- с. Маяки.
С 08:00 до 19:00 ограничения будут введены в части Одесщины. Выключения относятся к следующим населенным пунктам:
- в селе Мардаривка, ул. Новоселов.
- в селе Соболивка, ул. Полевая.
ДТЭК «Одеські електромережі» рекомендует следить за актуальными графиками в разделе «Отключение» на официальном сайте компании, а также в чат-ботах Viber и Telegram.
Жители региона просят заранее подготовиться к возможным перерывам электроснабжения и учитывать их в своем повседневном планировании.
