Подорожчання продуктів у Харкові стало помітним ще на початку 2026 року, повідомляє Politeka.

За даними Мінфіну та огляду середніх цін у найбільших супермаркетах, сир твердий Звени Гора голандський 45% виріс до 602,15 грн за кілограм.

У Megamarket його продають по 637,50 грн, у Metro – 566,80 грн. Для порівняння, у січні середня ціна по магазинах складала 539,04 грн. Таке зростання цін на молочні овари пояснюють зменшенням виробництва.

У сегменті риби також зафіксували подорожчання продуктів в Одесі. Оселедець слабосолоний нині коштує в середньому 241,50 грн за кілограм, хоча у січні він продавався по 216,45 грн.

Найвища ціна зафіксована в Megamarket – 325 грн, а найнижча в Novus – 179 грн. Індекс споживчих цін на оселедець у лютому склав 108,44%, що означає зростання вартості на 8,44% порівняно з попереднім місяцем.

Також у харківських магазинах виросла вартість кукурудзи Верес 340 г. Середній цінник по мережах становить 59,92 грн, тоді як у січні середнє значення складало 58,05 грн.

В Auchan її зараз продають по 54,50 грн, у Megamarket – 68,40 грн, у Metro – 57,77 грн і в Novus – 58,99 грн. Подорожчання консервованих продуктів пов’язують із зростанням витрат виробників на енергію, зарплату та імпортні складові.

Експерти пояснюють, що підняття цінників має комплексні причини. Війна призводить до скорочення поголів’я худоби та птиці, що впливає на ціни м’яса та молочних продуктів.

Логістика та перебої з електропостачанням змушують виробників використовувати генератори, а газ для теплиць також росте в ціні.

