Робота для пенсіонерів у Львівській області стає все більш доступною та привабливою, тож велика кількість громадян шукають те, що їм до душі.

Робота для пенсіонерів у Львівській області передбачає різноманітні вакансії, повідомляє Politeka.

Серед пропозицій, які оприлюднені на платформі work.ua, є робота для пенсіонерів у Львівській області для продавців-консультантів у супермаркетах, комплектувальників товарів на складах і водіїв у службах таксі.

Кожна вакансія передбачає офіційне оформлення, стабільну зарплату та умови, які враховують можливості старшого покоління.

Продавець-консультант у мережі «Сільпо» може розраховувати на зарплату від 27 до 38 тисяч гривень на місяць. Позиція передбачає обслуговування гостей, підготовку товару до продажу, контроль якості та термінів придатності продукції.

Компанія пропонує спеціальні програми адаптації для новачків, можливості кар’єрного зростання та додаткові пільги, такі як страхування життя та знижки на продукцію.

Для тих, хто має гарну фізичну підготовку - актуальна вакансія комплектувальника товарів і вантажника на склад.

Дана робота для пенсіонерів у Львівській області включає розміщення товарів, комплектування замовлень, завантаження та розвантаження продукції, а також підтримку чистоти на складі.

Працівникам надають оплачуване навчання, стажування і можливість професійного розвитку у сфері логістики. Заробітна плата стартує від 33 тисяч гривень плюс премії, а графік передбачає п’ятиденний тиждень із двома суботами на місяць.

Ще однією можливістю є посада водія у службі таксі Uklon. Компанія пропонує авто, гнучкий графік та розподіл заробітку, де водій отримує 65 відсотків від поїздок або 50/50 у разі брендування авто.

