Дефіцит продуктів в Одесі може поглибитися вже цього сезону.

Через нестачу сезонних працівників зростає дефіцит продуктів в Одесі, повідомляє Politeka.

Українські фермери не можуть залучити достатню кількість збирачів для ягідних, фруктових та овочевих плантацій, оскільки зарплати й умови праці поступаються європейським пропозиціям.

За даними аграрних асоціацій, для збору малини у 2026 році знадобиться понад 70 тисяч людей, однак внутрішні ресурси покривають лише половину потреби. Схожа ситуація з полуницею, лохиною та яблунями, що ставить під загрозу частину врожаю та експортні обсяги.

Українські сезонні працівники все частіше обирають Польщу, Італію та Іспанію. Там вони отримують значно вищу оплату – до 3 000 грн за день, а також житло, транспорт і комфортні умови. У Молдові зарплати теж перевищують внутрішні стандарти, що посилює проблему національного ринку.

Деякі українські господарства намагаються втримати працівників, пропонуючи зарплати до 76 000 грн на місяць та залучаючи іноземців із Бангладешу, Непалу, Індії та країн Африки. Некваліфіковані робітники отримують від $500, а водії та оператори складної техніки – від $800.

Щоб частково компенсувати нестачу людей, фермери впроваджують механізовані комплекси для збору горіхів та ягід, а також пропонують покупцям самостійно збирати урожай за половину ринкової вартості.

Законодавство наразі обмежує найм іноземців високими вимогами щодо зарплати та дозволів, але у Верховній Раді розглядають зміни для спрощення процедури працевлаштування.

Експерти зазначають, що без додаткових робочих рук дефіцит продуктів в Одесі може поглибитися вже цього сезону, що вплине на ціни та доступність свіжих ягід, фруктів і овочів для мешканців.

