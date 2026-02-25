З 1 квітня 2026 року частиною мешканців Херсонської області може бути втрачена пенсія.

Втрата пенсії для мешканців Херсонської області можлива через оновлені правила Пенсіоного фонду України, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться на сайті ПФУ.

З 1 квітня 2026 року частиною українців може бути втрачена пенсія. Це станеться, якщо вони не нададуть інформацію про те, що росія не нараховувала їм пенсію чи іншу грошову підтримку.

Дані повинні подати мешканці з тимчасово окупованих територій (ТОТ) Херсонської області, та ті хто звідти виїхав до підконтрольної території України чи за кордон.

"Особам, які у період з 1 січня 2025 року до 1 лютого 2026 року пройшли фізичну ідентифікацію, але станом на 1 лютого 2026 року не подали повідомлення про неодержання пенсії чи страхових виплат від органів пенсійного забезпечення рф, виплата пенсії/страхових виплат продовжується до моменту подання такого повідомлення, але не довше ніж до 1 квітня 2026 року", — попередили у Пенсійному фонді.

Як підтвердити, що ви не отримуєте грошей від рф

Надати таку інформацію можна кількома способами:

Онлайн — через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України.

Відеоконференція — під час онлайн-зустрічі з працівником Головного управління ПФУ, де інформація фіксується офіційно.

Поштою — надіслати повідомлення до територіального органу ПФУ за місцем обліку. Воно може бути у довільній формі, до нього потрібно додати посвідчення про перебування в живих.

Особисто у заяві — вказати інформацію про відсутність виплат від РФ у документах для призначення, поновлення або продовження пенсії та іншої грошової підтримки.

Ці способи дозволяють швидко та безпечно підтвердити свій статус і уникнути можливих затримок виплат.

