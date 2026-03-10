Подорожчання продуктів у Одеській області відображає загальні тенденції на споживчому ринку та пов’язане зі збільшенням витрат на логістику та енергоносії.

В Одеській області зафіксовано значне подорожчання продуктів повідомляє Politeka.

Інформацію про це українцям надає сайт Мінфін.

Найбільші зміни спостерігаються у сегменті риби та морепродуктів, овочів та консервів.

Скумбрія свіжеморожена сьогодні коштує в середньому 284,33 грн за кілограм. У лютому її середня ціна становила 258,01 грн. Найдешевше рибу продають у мережі Auchan – 274 грн, найдорожче в Megamarket – 295 грн. За останній місяць спостерігалося поступове зростання вартості на 29,70 грн.

Овочі також додали у ціні. Рожеві помідори тепер коштують 239 грн за кілограм, тоді як на початку року їх середня вартість становила 189 грн. Найнижчі ціни пропонує Novus – 199 грн, найвищі – Metro, де кілограм продають по 279 грн. Загалом за місяць вартість овочів зросла на 50 грн.

Також варто зауважити, що серед консервованих продуктів подорожчали сардини натуральні. Середня ціна за банку 230 грамів нині становить 76,25 грн, тоді як у січні вона була на рівні 74,03 грн. Найдешевше консерви продають у Auchan – 69 грн, найдорожче – Metro, 80,46 грн. Середня ціна піднялася на 3,12 грн.

Експерти зазначають, що подорожчання продуктів у Одеській області відображає загальні тенденції на споживчому ринку та пов’язане зі збільшенням витрат на логістику та енергоносії. Споживачам радять порівнювати ціни у різних мережах та звертати увагу на акційні пропозиції, щоб мінімізувати витрати.

Таким чином, за останній місяць найбільше зросли ціни на рибу та овочі, що відчутно впливає на сімейний бюджет.

