Безкоштовне житло для ВПО в Харкові надається переселенцям, які втратили можливість проживати у власних домівках, повідомляє Politeka.

Внутрішньо переміщені особи та члени їхніх сімей можуть отримати помешкання зі спеціального фонду, створеного місцевими радами або уповноваженими органами. Житло надають за фактичним місцем перебування та зазвичай на строк до одного року. Якщо сім’я не знаходить іншого житла, термін користування можна продовжити.

Мінімальна площа визначена: на одну людину припадає щонайменше шість квадратних метрів. Розподіл здійснюється за бальною системою оцінки потреб. Першочергове право мають багатодітні родини, сім’ї з дітьми, вагітні, люди, які втратили працездатність, а також пенсіонери, чиї домівки були зруйновані або стали непридатними через війну.

Щоб стати на облік, переселенцям потрібно звернутися до центру надання адміністративних послуг, виконавчого органу міської чи сільської ради або районної державної адміністрації. Після подання документів кожній особі чи родині присвоюють індивідуальний номер для подальшої ідентифікації.

Необхідні документи включають копії паспортів та підтвердження громадянства, довідку ВПО, свідоцтва про народження та шлюб, опікунські документи, ідентифікаційний код та підтвердження пріоритетного права, якщо таке існує. Факт руйнування або пошкодження житла підтверджується заявою членів сім’ї.

Відмовити у взятті на облік можуть лише у двох випадках: неповний пакет документів або наявність недостовірної інформації. Рішення можна оскаржити у суді.

Закон забороняє приватизацію соціального житла, яке залишається інструментом державної підтримки. Воно призначене для громадян у складних життєвих обставинах і не може використовуватися як приватна власність.

Безкоштовне житло для ВПО в Харкові допомагає переселенцям отримати тимчасовий прихисток та стабільність, створюючи умови для поступової адаптації у новому середовищі.

