Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Харкові надають благодійники, щоб підтримати людей, які опинилися у складних життєвих обставинах.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Харкові почали готувати волонтери організації «СпівДія», повідомляє Politeka.

За інформацією, оприлюдненою на їхній офіційній Facebook-сторінці, ініціатива спрямована на родини з дітьми, переселенців та літніх людей, які зараз переживають непрості часи через обмежений доступ до базових ресурсів.

Особливу увагу приділяють домогосподарствам у прифронтових громадах Харківської області та Сумщини, де зимовий період ускладнює повсякденне життя.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Харкові будуть видаватися пісял офіційного повідомлення про роздачу. Наразі волонтери формують продовольчі набори тривалого зберігання.

Вни включають як безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Харкові, так і теплі пледи, щоб сім’ї могли пережити морози. Програма реалізується спільно з Ukraine Children’s Action Project і за підтримки «Дій для дітей України».

Для того, щоб допомога була максимально ефективною, волонтери організовують доставку наборів та координують роздачу у різних населених пунктах, щоб охопити якомога більшу кількість людей.

Благодійна діяльність «СпівДія» не обмежується лише роздачею продовольства. Організація формує комплексну систему допомоги, щоб мінімізувати труднощі для людей, які постраждали від війни та переміщення.

Про їхні проєкти можна прочитати на офіційних ресурсах. Там же зʼявляється інформація про видачу гуманітарної допомоги. Тож варто слідкувати за офіційними сторінками у соцмережах, щоб не пропустити можливості отримати підтримку.

