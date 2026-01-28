Щоб оформити безкоштовне житло для ВПО в Київській області, слід стати на облік у центрі надання адміністративних послуг, виконавчому органі сільської чи міської ради або районній адміністрації.

Безкоштовне житло для ВПО в Київській області доступне переселенцям, які потребують тимчасового проживання, повідомляє Politeka.

Інформацію про це надають на офіційному сайті "Дія".

ВПО та члени їхніх сімей можуть отримати житло зі спеціального фонду, створеного місцевими радами або уповноваженими органами. Приміщення надають за фактичним місцем перебування на строк до одного року, з можливістю продовження, якщо немає іншої домівки. Мінімальна площа на одну особу – 6 квадратних метрів. Розподіл здійснюється за бальною системою оцінки потреби, а першочергове право мають багатодітні родини, сім’ї з дітьми, вагітні, пенсіонери та люди з втратою працездатності, чиє житло пошкоджено або зруйновано.

Щоб оформити безкоштовне житло для ВПО в Київській області, слід стати на облік у центрі надання адміністративних послуг, виконавчому органі сільської чи міської ради або районній адміністрації. На кожну особу чи сім’ю заводять облікову справу з індивідуальним номером. Для постановки на облік подають документи: паспорти, довідку ВПО, свідоцтва про родинні зв’язки, ідентифікаційний код та підтвердження пріоритетного права, якщо воно є. Пошкоджене або знищене житло підтверджується заявою членів сім’ї.

Відмовити можуть лише через неповний пакет документів або недостовірну інформацію. У разі незгоди рішення можна оскаржити у судовому порядку.

Для тих, хто не потрапляє до категорій з першочерговим правом, є можливість шукати тимчасове або постійне житло самостійно. Для цього радять користуватися перевіреними контакт-центрами, державними платформами на кшталт «Прихисток», волонтерськими ініціативами та офіційними телеграм-ботами, де можна знайти помешкання або отримати допомогу у центрах надання адміністративних послуг.

Таким чином, державна підтримка дозволяє переселенцям покривати базові потреби у житлі, зберігати стабільність і поступово адаптуватися до нового середовища.

Останні новини України:

Нагадаємо, Politeka писала про дефіцит продуктів в Україні: спостерігається нестача базового товару.

Також Politeka повідомляла про підвищення тарифів на воду: які ціни будуть актуальними.

Крім того, Politeka розповідала про нове подорожчання проїзду: скільки доведеться платити.