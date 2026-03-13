Доплати для пенсіонерів в Кіровоградській області допомагають підтримати фінансову стабільність та забезпечити доступ до необхідної соціальної допомоги для старших громадян.

Доплати для пенсіонерів в Кіровоградській області у 2026 році нараховуються автоматично для громадян, які досягли певного віку або мають статус ветерана війни, повідомляє Politeka.

Про такі виплати йдеться у законі України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». Вони передбачають щомісячні надбавки для різних категорій пенсіонерів та учасників бойових дій.

Учасники бойових дій можуть отримати додатково 25% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Крім того, передбачена фіксована грошова допомога в розмірі 40 гривень.

Якщо загальний розмір пенсії з усіма надбавками не досягає встановленого мінімуму, держава виплачує щомісячну адресну допомогу до досягнення необхідного рівня.

Для пенсіонерів певного віку передбачені окремі доплати в Кіровоградській області. Так, громадяни від 70 до 74 років отримують 300 гривень на місяць, від 75 до 79 років – 456 гривень, а ті, хто досяг 80 років і більше – 570 гривень.

Виплати нараховуються автоматично, без додаткових звернень до Пенсійного фонду України, але лише тим, у кого загальна пенсія не перевищує 10 340,35 гривні.

Особливу увагу у 2026 році приділяють громадянам старше 80 років, які проживають самостійно та потребують постійного стороннього догляду. Вони можуть отримати щомісячну надбавку близько 1 038 гривень.

Для отримання такої підтримки необхідно мати медичний висновок, що підтверджує потребу у догляді, та подати заяву до органів Пенсійного фонду.

Доплати для пенсіонерів в Кіровоградській області допомагають підтримати фінансову стабільність та забезпечити доступ до необхідної соціальної допомоги для старших громадян.

