Завершення опалювального сезону в Києві у 2026 році відбуватиметься поступово, із урахуванням температури, стану мереж та безпекових ризиків.

Минула зима виявилася однією з найскладніших через масовані удари по енергетичних об’єктах, проте більшість будинків отримували тепло стабільно.

Чіткої дати відключення батарей немає, адже рішення залежить від погодних умов. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів № 830, теплопостачання припиняють, коли середньодобова температура протягом трьох днів перевищує +8 °C. Остаточне рішення ухвалює міська влада з урахуванням стану мереж, потреб населення та фактичних погодних умов.

Відключення відбувається поетапно. Спершу тепло вимикають у житлових будинках, а лікарні, школи та дитсадки залишаються з подачею для збереження комфортних умов. У будівлях з індивідуальними тепловими пунктами або під управлінням ОСББ власники можуть самостійно регулювати температуру, що дозволяє відключати опалення раніше за інші об’єкти.

Терміни завершення опалювального сезону значною мірою залежать від погоди. При ранньому потеплінні батареї можуть охолонути наприкінці березня. Якщо у квітні збережуться похолодання, відключення перенесуть, щоб уникнути різкого зниження температури у квартирах.

Паралельно вже триває підготовка до наступного опалювального періоду. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що комунальні служби відновлюють пошкоджені ділянки мереж і досліджують альтернативні джерела теплопостачання. Створено раду з енергетичної безпеки, до якої увійшли фахівці, науковці та експерти.

Обговорюють відновлення критичних об’єктів та впровадження когенераційних і автономних систем. Вони розглядаються як доповнення до централізованого опалення, а не як повна заміна. Реалізація проєктів потребує значних фінансових ресурсів та підтримки держави й міжнародних партнерів.

Таким чином, завершення опалювального сезону в Києві у 2026 році відбуватиметься поступово, із урахуванням температури, стану мереж та безпекових ризиків. Мешканцям радять стежити за повідомленнями комунальних служб і планувати споживання тепла відповідно до оновлень.

