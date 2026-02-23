Політолог Руслан Бортник розповів, що багато країн тепер вважають ядерну зброю головною гарантією безпеки, але не тільки, адже Пентагон застосовує в операціях ШІ, а Китай будує армію роботів, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

Як зазначає експерт, на тлі кризи безпеки у світі розгортається гонка озброєнь, і тепер навіть ті країни, які раніше не думали про активну участь у цій гонці, виступають із усе більш радикальними позиціями. Зокрема, нагадує він, президент Навроцький заявив, що Польща повинна мати свою ядерну зброю, а ще раніше міністр закордонних справ Фідан говорив про те, що Туреччина може приєднатися до ядерного клубу.

«СНО-ІІІ не працює, більше немає стримування. Є відчуття руйнування механізму нерозповсюдження ядерної зброї. Іран може постраждати за свої спроби стати ядерною державою, але Туреччина і Польща – не Іран, напевно, технічно вони поки що далекі від цього. Тому дедалі більше країн говорять про те, що ядерна зброя є ключовою чи однією з основних гарантій власної безпеки», – пояснює Руслан Бортник.

Проте, констатує він, не лише ядерна зброя, а й штучний інтелект як зброя масової поразки також виходить на перший план у бойових діях. Пентагон офіційно підтвердив використання під час військової операції у Венесуелі з викрадення Мадуро ШІ, який аналізував величезні масиви даних зі швидкістю в сотні разів вище за людську і давав поради, що робити в той чи інший момент.

«А Китай готується до війни наступного покоління. Не дуже позитивно, можливо, для людства, але це, до речі, рішення для тих країн, які не готові жертвувати своїми солдатами або дуже болісно ставляться до людських втрат. Для країн, для корпорацій це вже майбутнє, я думаю, найближчих 5 років: дрон у повітрі, вогневі точки у вигляді собаки, людиноподібні роботи, які працюють безпосередньо на землі», – підсумовує Руслан Бортник.

