Подорожчання проїзду в Одеській області пов’язане з ростом цін на пальне та іншими причинами.

Подорожчання проїзду в Одеській області набрало чинності з 10 січня 2026 року та торкнулося як міжміських, так і місцевих маршрутів, повідомляє Politeka.

Найбільші зміни відчули пасажири рейсу №560 «Білгород-Дністровський — Одеса», який щодня перевозить сотні людей із міста та прилеглих сіл. Тепер квиток коштує 200 гривень замість 160, що на 40 гривень більше. Місцеві жителі зазначають, що підвищення тарифу позначиться на щомісячних витратах сімей.

Перевізники пояснюють, що подорожчання проїзду в Одеській області пов’язане з ростом цін на пальне, витратами на обслуговування транспорту та потребою гарантувати безпечне й регулярне функціонування маршрутів. Громада активно обговорює зміни та побоюється подальшого підвищення цін.

Розклад відправлень із Білгорода-Дністровського наразі такий: 05:20, 06:00, 06:40, 07:20, 08:00, 08:40, 09:20, 10:00, 10:40, 11:20, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 16:50 та 18:00. Зворотні рейси з Одеси (АС Старосінна) здійснюються о 07:30, 08:30, 09:20, 09:50, 10:30, 11:10, 11:50, 12:30, 13:10, 13:50, 14:30, 15:10, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 та 20:00. Перевізники радять уточнювати актуальний графік у диспетчерів через можливі зміни.

В обласному центрі триває розширення мережі соціальних автобусів. Новий безкоштовний маршрут «просп. Свободи — вул. Архітекторська» дублює трамвай №27 і забезпечує зручне сполучення між районами, що особливо важливо під час перебоїв електропостачання.

Фахівці наголошують: планування поїздок та відстеження графіків дозволяє мінімізувати вплив підвищених тарифів, зберігаючи комфорт і стабільність транспортного обслуговування.

