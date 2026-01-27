Українців попередили, які будуть діяти графіки відключення світла в Житомирській області на 28 січня, повідомляє про це Politeka.net.

Про це йдеться на сайті "Житомиробленерго".

У Житомирській області 28 січня діятимуть графіки планових відключень електроенергії, запроваджені через виконання технічних і ремонтних робіт на електромережах.

Енергетики завчасно попереджають жителів про можливі тимчасові перебої з електропостачанням і просять поставитися до них із розумінням. Заплановані роботи мають на меті підвищити надійність, стабільність і безпеку енергосистеми регіону.

З 9 до 17 будуть діяти обмеження в населеному пункті Граби за адресами:

Зарічанська — 1, 2, 3, 4, 6, 7А, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 34;

Космонавтів — 4, 10, 12А, 12, 13, 15, 21, 23, 25, 27, 29, 31;

Лісова — 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 15, 17, 19;

Сонячна — 2, 3, 4, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 30, 32, 34, 40, 42, 44, 46, 48, 50;

Терехова — 1, 3, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 25, 26, 28, 29, 31, 33, 35, 37, 41, 43;

Незалежності — 12.

Також з 9 до 17 години в населеному пункті Новосіла не буде електрики на вулицях:

Вишнева — 1, 2, 6, 8, 9, 10, 12, 16, 17, 18;

Садова — 1, 2, 3, 4, 5, 9, 11, 12, 14, 18, 22, 23, 25, 27, 30, 33А, 37, 41.

Крім цього, не буде світла в населеному пункті Лугини. Обмеження будуть діяти з 9 до 17 години на вулицях:

Зелена — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 15, 16, 17, 18, 18А, 19, 19А, 20, 21, 21А, 23, 24, 25А, 26, 27, 28, 29А, 29Б, 30, 31, 31А, 31Б, 32, 33, 33А, 34, 35, 35А, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43А, 44, 47, 47А, 47Б, 48, 49, 49А, 49Б, 50, 51, 52, 53, 56, 58, 60, 62А, 64, 66;

Трипільська — 1, 2, 3, 5, 7;

1-й пров. Зелений — 4А, 5;

2-й пров. Зелений — 4, 6;

пр-к Зелений 2 — 2/2, 3А/1, 4, 8/2, 10/2, 12, 14, 16;

Колгоспна — 16;

Церковна.

Через розчистку траси та плановий ремонт вводяться знеструмлення в населеному пункті Гальчин на вулицях:

Садова — 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30А, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 52А, 52Б, 53, 54, 55, 55А, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 68, 70;

Миру — 1, 1А, 2, 3, 5, 6, 6А, 7, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 28;

Центральна

Графіки відключень "Житомиробленерго" можна знайти на офіційному сайті компанії в розділі "Відключення", а також у чат-ботах у Viber та Telegram.

