Украинцев предупредили, какие будут действовать графики отключения света в Житомирской области на 28 января, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится на сайте "Житомиробленерго".

В Житомирской области 28 января будут действовать графики плановых отключений электроэнергии, введенные из-за выполнения технических и ремонтных работ на электросетях.

Энергетики заранее предупреждают жителей о возможных временных перебоях с электроснабжением и просят отнестись к ним с пониманием. Запланированные работы направлены на повышение надежности, стабильности и безопасности энергосистемы региона.

С 9 по 17 будут действовать ограничения в населенном пункте Грабы по адресам:

Заричанская - 1, 2, 3, 4, 6, 7А, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31

Космонавтов - 4, 10, 12А, 12, 13, 15, 21, 23, 25, 27, 29, 31;

Лесная - 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 15, 17, 19;

Солнечная - 2, 3, 4, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 30, 32, 34, 40, 42, 44, 46, 48, 50;

Терехова — 1, 3, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 25, 26, 28, 29, 31, 33, 35, 37, 41, 43;

Независимости - 12.

Также с 9 до 17 часов в населенном пункте Новосела не будет электричества на улицах:

Вишневая - 1, 2, 6, 8, 9, 10, 12, 16, 17, 18;

Садовая - 1, 2, 3, 4, 5, 9, 11, 12, 14, 18, 22, 23, 25, 27, 30, 33А, 37, 41.

Кроме того, не будет света в населенном пункте Лугины. Ограничения будут действовать с 9 до 17 часов на улицах:

Зеленый — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 15, 16, 17, 18, 18А, 19, 19А, 20, 21, 21А, 23, 24, 25А, 26, 27, 28, 29А, 29Б, 30, 31, 31А, 31Б, 32, 33, 33А, 34, 35, 35А, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43А, 44, 47, 47А, 47Б, 48, 49, 49А, 49Б, 50, 51, 52, 53, 56, 58, 60, 62А, 64, 66;

Трипольская - 1, 2, 3, 5, 7;

1-й пер. Зеленый - 4А, 5;

2-й пер. Зеленый - 4, 6;

пр-к Зеленый 2 - 2/2, 3А/1, 4, 8/2, 10/2, 12, 14, 16;

Колхозна — 16;

Церковная.

Из-за расчистки трассы и планового ремонта вводятся обесточивание в населенном пункте Гальчин на улицах:

Садова - 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30А, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 52А, 52Б, 53, 54, 55, 55А, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 68, 70;

Мир — 1, 1А, 2, 3, 5, 6, 6А, 7, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 28;

Центральная

Графики отключений "Житомиробленерго" можно найти на официальном сайте компании в разделе "Отключения", а также в чат-ботах Viber и Telegram.

