Оренда квартир в Києві на кінець січня 2026 року демонструє стабільність середнього цінового сегмента, із широким вибором квартир різного типу та розміру.

Середня вартість оренди квартир в Києві станом на 27 січня 2026 року становить близько 22 000 грн, повідомляє Politeka.

Інформацію про це надають на сайті m2bomber.

За рік ціни зросли на 5,5%, проте за останні шість місяців зафіксовано зниження на 11%. Порівняно з минулим місяцем орендна плата зменшилася на 3,3%.

Найдоступніше житло пропонують у Дарницькому районі – 14 750 гривень, а найдорожче – у Шевченківському районі, де оренда досягає 35 000 грн. Середні ціни в інших районах коливаються від 17 000 до 32 000 грн.

За типами квартир лідирують одно- та двокімнатні апартаменти. Однокімнатні квартири коштують переважно 20–22 тисячі грн, двокімнатні – 24–27 тисяч, а трикімнатні досягають 30–35 тисяч.

Найактуальніші оголошення на ЛУН демонструють різноманітні варіанти:

Голосіївський район, ЖК «Нова Англія», вул. Михайла Максимовича, 24-В – 1-кімнатна квартира, 30 м², третій поверх із 21, мебльована, з ремонтом, цегляний будинок 2023 року, оренда – 18 000 грн.

– 1-кімнатна квартира, 30 м², третій поверх із 21, мебльована, з ремонтом, цегляний будинок 2023 року, оренда – 18 000 грн. Сирець/Нивки, вул. Тираспольська, 52, ЖК «Місто Квітів» – 1-кімнатна квартира, 42 м², 10-й поверх із 16, монолітно-каркасна, з ремонтом, повністю оснащена, без комісії, оренда – 19 000.

– 1-кімнатна квартира, 42 м², 10-й поверх із 16, монолітно-каркасна, з ремонтом, повністю оснащена, без комісії, оренда – 19 000. Лівий берег, Дніпровська набережна, 19-В – 2-кімнатна квартира, 89 м², 7-й поверх із 23, з ремонтом, повністю мебльована та технічно обладнана, з можливістю оренди паркомісця, оренда – 30 296.

Аналітики відзначають, що попит на середній сегмент залишається високим, особливо на одно- та двокімнатні квартири в районах із розвиненою інфраструктурою та доступом до метро. Центральні райони та престижні комплекси з сучасним ремонтом продовжують залишатися найдорожчими, а віддалені локації пропонують більш економічні варіанти.

Таким чином, оренда квартир в Києві на кінець січня 2026 року демонструє стабільність середнього цінового сегмента, із широким вибором квартир різного типу та розміру, що дозволяє орендарям обирати житло відповідно до бюджету та потреб.

