Аренда квартир в Киеве на конец января 2026 демонстрирует стабильность среднего ценового сегмента, с широким выбором квартир разного типа и размера.

Средняя стоимость аренды квартир в Киеве по состоянию на 27 января 2026 составляет около 22 000 грн, сообщает Politeka.

Информацию об этом предоставляют на сайте m2bomber .

За год цены выросли на 5,5%, однако в последние шесть месяцев зафиксировано снижение на 11%. По сравнению с прошлым месяцем арендная плата снизилась на 3,3%.

Самое доступное жилье предлагают в Дарницком районе – 14 750 гривень, а самое дорогое – в Шевченковском районе, где аренда достигает 35 000 грн. Средние цены в других районах колеблются от 17000 до 32000 грн.

По типам квартир лидируют одно- и двухкомнатные апартаменты. Однокомнатные квартиры стоят преимущественно 20–22 тысяч грн, двухкомнатные – 24–27 тысяч, а трехкомнатные достигают 30–35 тысяч.

Самые актуальные объявления на ЛУН демонстрируют различные варианты:

Голосеевский район, ЖК "Новая Англия", ул. Михаила Максимовича, 24-В – 1-комнатная квартира, 30 м², третий этаж из 21, меблированная, с ремонтом, кирпичный дом 2023 года, аренда – 18 000 грн.

– 1-комнатная квартира, 30 м², третий этаж из 21, меблированная, с ремонтом, кирпичный дом 2023 года, аренда – 18 000 грн. Сырец/Нивки, ул. Тираспольская, 52, ЖК «Город Цветов» – 1-комнатная квартира, 42 м², 10-й этаж из 16, монолитно-каркасная, с ремонтом, полностью оснащена, без комиссии, аренда – 19 000.

– 1-комнатная квартира, 42 м², 10-й этаж из 16, монолитно-каркасная, с ремонтом, полностью оснащена, без комиссии, аренда – 19 000. Левый берег, Днепровская набережная, 19-В – 2-комнатная квартира, 89 м², 7-й этаж из 23, с ремонтом, полностью меблирована и технически оборудована, с возможностью аренды паркоместа, аренда – 30 296.

Аналитики отмечают, что спрос на средний сегмент остается высоким, особенно одно- и двухкомнатные квартиры в районах с развитой инфраструктурой и доступом к метро. Центральные районы и престижные комплексы с современным ремонтом продолжают оставаться самыми дорогими, а отдаленные локации предлагают более экономичные варианты.

Таким образом, аренда квартир в Киеве на конец января 2026 года демонстрирует стабильность среднего ценового сегмента с широким выбором квартир разного типа и размера, что позволяет арендаторам выбирать жилье в соответствии с бюджетом и потребностями.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала о дефиците продуктов в Украине: наблюдается нехватка базового товара.

Также Politeka сообщала о повышении тарифов на воду: какие цены будут актуальны.

Кроме того, Politeka рассказывала о новом подорожании проезда: сколько придется платить.