Місцеві мешканці, які часто користуються залізницею, вже помітили нновий графік руху поїздів у Волинській області.

Новий графік руху поїздів у Волинській області почав діяти з 22 січня після коригування приміських експресів, які курсують зі станцій Ковель та Луцьк, повідомляє Politeka.

Як проінформували у Луцькій та Ковельській міських радах, новий графік руху поїздів у Волинській області запровадили через безпекову ситуацію та ускладнення на ураженій РФ фастівській дільниці.

В Укрзалізниці зазначили, що зміни стали вимушеним кроком у відповідь на наслідки обстрілів та необхідність організації об’їздів. Це вплинуло на стабільність курсування експресів у різних регіонах країни, зокрема й у нашому.

За офіційною інформацією, коригування впровадили з метою забезпечення безпеки пасажирів та оптимізації логістики в умовах проведення відновлювальних робіт.

Через пошкодження інфраструктури, проїзд на окремих напрямках залишається ускладненим, тому залізничники переглянули час відправлення і прибуття частини приміських рейсів.

Це допомагає зменшити ризики затримок та скупчення пасажирських складів на перевантажених ділянках.

У Ковелі новий графік руху поїздів у Волинській області стосується п’яти приміських складів, які курсують у напрямках між Ковелем та Здолбуновом, а також між Шептицьким і Ковелем.

У Луцьку з 22 січня за оновленим розкладом курсують вісім приміських експресів. Йдеться про рейси, які сполучають Луцьк зі Здолбуновом, а також маршрути між Стояновом і Ківерцями, Ковелем і Здолбуновом, Радеховом і Ківерцями та Гороховом і Ківерцями.

У міській раді наголошують, що всі зміни вже внесені до офіційних розкладів Укрзалізниці.

