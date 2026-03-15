У деяких районах можливі тимчасові перебої з електропостачанням, тому вводяться графіки відключення світла у Кіровоградській області на тиждень з 16 по 22 березня.

Графіки відключення світла у Кіровоградській області на тиждень з 16 по 22 березня будуть тривати в частині населених пунктів, пише Politeka.net.

Про це поінформували у прес-службі «Кіровоградобленерго».

Мешканцям регіону радять завчасно ознайомитися з переліком населених пунктів, де заплановані графіки відключення світла у Кіровоградській області на тиждень з 16 по 22 березня, та врахувати ці перебої під час планування своїх справ, щоб уникнути непередбачуваних незручностей у побуті.

16.03.2026 року будуть вимикати світло через плановий ремонт. Обмеження вводяться в селі Аджамка з 9 до 17 години за такими адресами:

Садова — №1-3, 8, 11, 13-16, 18, 20-28, 30, 32-36, 38, 41-42, 44-48, 52-56, 59, 60а, 62-63, 65, 67

Свободи — №1-7, 9-10, 14-21, 23-27, 29-33, 35-36, 40-42, 43а, 43В, 44, 44а, 45а, 46, 50-55, 55а, 57а, 57д, 58-63, 65-67, 69, 71, 73-75, 77-79, 82-83, 83А, 84, 86, 89, 89а, 90-91, 93-97, 98а, 99, 101-102, 104, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144

17.03.2026 року електрика зникне в селі Федорівка з 9 до 17 години. Знеструмлять наступні вулиці:

Шпаченка — №2, 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 30, 31а, 32, 34, 36, 38, 40, 40А, 40Б, 40В, 40Г

Лісова — №2, 4-18, 20-21

Степова — №1, 3-4, 7-8, 10-19, 21

Стратієнка — №1-5, 7-9, 11, 13, 15

Хутірська — №1-2, 4, 4а, 5, 5а, 8-14, 14а, 17-21

18.03.2026 року з 8 до 17 години будуть вимкнення в селі Овсяниківка, проте знеструмлення торкнуться лише окремих вулиць:

Набережна — №1-3, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 22, 24, 30, 32, 36, 40, 43

Поштова — №1, 1а, 4, 16, 20, 22

19.03.2026 року з 9 до 17 години через плановий ремонт триватимуть вимкнення в населеному пункті Бережинка. Обмеження охоплять такі вулиці:

Вишнева — №42, 45, 50, 55, 57

Героїв України — №129, 131, 133, 135, 137, 141, 143, 145, 147, 149, 151-162, 164А, 165-168, 170-173, 175-190, 192, 194, 196, 198, 202, 204, 206, 208, 210

Затишна — №18, 35, 45, 107

Набережна — №1-12, 14-18, 20-23, 25-28, 32, 34, 36-37

Нова — №1а, 3, 7-10, 15, 17, 20-21, 31, 33, 36, 39, 47-49, 53, 57-58, 74, 76-77

Озерна — №1, 1а, 2-3, 9, 11, 13

Сонячний пров. — №2-5, 7, 9, 9а, 10-12, 15-17, 19-21, 23-26, 28, 33, 35, 37, 39-41, 43-44, 47, 50, 52-54, 59, 61-63, 80.

