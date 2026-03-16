Безкоштовне житло для ВПО в Запорізькій області пропонують у приватних будинках із базовими умовами та взаємною побутовою підтримкою.

У сільській місцевості поблизу Запоріжжя з’явилися пропозиції безкоштовне житло для ВПО в Запорізькій області, повідомляє Politeka.

Варіанти доступні також у Вільнянському районі та розраховані на тривале перебування.

За 30 кілометрів від обласного центру в напрямку Харкова здають кімнату у будинку з пічним опаленням. Житло обладнане швидкісним інтернетом, генератором, холодильником, морозильною камерою, мікрохвильовою піччю, електродуховкою та кухонною технікою. Власник заготовляє дрова і допомагає з оформленням довідки про проживання та реєстрацією. Від мешканки очікують участі у прибиранні, приготуванні їжі та повсякденних справах.

Інший об’єкт розташований у Вільнокур’янівському Вільнянського району. Там надають окрему кімнату для жінки 27–45 років, яка опинилася у складних обставинах. У будинку три приміщення, пічне опалення, балонний газ, швидкісний вайфай та побутова техніка. Туалет знаходиться надворі. Локація тиха, поруч річка, до міста курсує транспорт, є під’їзд автомобілем.

У обох випадках фінансова плата не передбачена, проте господарі просять підтримувати порядок і дотримуватися домовленостей.

Таким чином, безкоштовне житло для ВПО в Запорізькій області пропонують у приватних будинках із базовими умовами та взаємною побутовою підтримкою. Потенційним кандидаткам радять заздалегідь уточнювати деталі, щоб уникнути непорозумінь під час заселення.

Актуальні пропозиції регулярно оновлюються, тому переселенцям варто стежити за новими оголошеннями та швидко реагувати на підходящі варіанти.

