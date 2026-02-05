Щодня простір забезпечує гарячим харчуванням, що є частиною програми, у межах якої реалізується гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області стала доступною завдяки благодійним програмам, спрямованим на підтримку людей старшого віку, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться на офіційному ресурсі фонду «Карітас Полтава».

У Полтаві відкрився соціально-реабілітаційний простір для громадян від 60 років, зокрема внутрішньо переміщених осіб. Локація надає безоплатні послуги мешканцям громади, які потребують щоденної підтримки.

Проєкт реалізують за участі Caritas Luxembourg та Caritas Austria. Ініціатива зосереджена на покращенні фізичного стану та психологічного балансу літніх людей, що опинилися у складних життєвих умовах.

Відвідувачам пропонують медичні огляди, соціальний супровід і психологічні консультації. На базі простору проводять вимірювання тиску, рівня глюкози, сатурації, а також електрокардіографічні обстеження. Діють кабінети фізіотерапії з магнітотерапією, УВЧ, пресотерапією та сеансами у соляній кімнаті.

Окремо організовані заняття з лікувальної гімнастики, спрямовані на збереження рухливості. Психологи працюють індивідуально й у групах, допомагаючи впоратися з тривогою та емоційним виснаженням.

Для активного дозвілля доступні творчі формати: арттерапія, кіноперегляди, читацькі зустрічі, музичні та танцювальні заняття, рукоділля й кулінарні майстер-класи. Така взаємодія сприяє спілкуванню та формуванню спільноти.

Щодня простір забезпечує гарячим харчуванням, що є частиною програми, у межах якої реалізується гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області.

Заклад працює з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 17:00 за адресою: Полтава, вулиця Семена Антонця, 24.

