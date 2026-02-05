Подорожчання продуктів в Одесі відчули жителі міста вже в першій половині січня 2026 року, коли середні цінники на популярні товари почали помітно зростати.

Подорожчання продуктів в Одесі у січні торкнулося ключових груп товарів, повідомляє Politeka.

Згідно з офіційними даними Мінфіну, сосиски Бащинський філейні піднялися майже на 4%, а середня ціна за кілограм у магазинах Auchan і Megamarket становить 318,20 гривень.

У порівнянні з груднем 2025 року різниця у вартості є помітною: тоді середній цінник коливався на рівні 276,91 гривень за кілограм.

Подорожчання продуктів в Одесі відчутне у різних супермаркетах. Вартість сосисок у Auchan, до прикладу, досягала 340 гривень, а в Megamarket - 296,40.

Зростання вартості торкнулося й молочних товарів. Вершки Простонаше 10% у пакуванні 200 мл виросли на 4,12%, середня ціна сягнула 39,06 гривень у січні 2026 року. У Novus за цей продукт просять 37,79 грн, у Metro 37,70, а в Megamarket 41,70 гривень.

Крім того, значне підвищення зафіксували на рибу та морепродукти. Короп живий зріс у ціні майже на 5%, а середня ціна по магазинах становить 194,50 гривень за кілограм.

В Auchan його продають по 179 гривень, а в Megamarket 210 грн. Порівняно з груднем 2025 року середня ціна риби зросла майже на 17 грн, що додає додаткового навантаження на сімейний бюджет.

Причини подорожчання продуктів в Одесі експерти пояснюють комплексно. По-перше, тривають бойові дії на території України, що призводить до зменшення виробництва худоби та птиці.

По-друге, зростають витрати на логістику та транспортування, особливо для імпортних товарів. По-третє, перебої з електропостачанням змушують підприємства використовувати генератори, а газ для теплиць теж росте в ціні.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання продуктів у Одеській області: магазини різко змінили розцінки.

Також Politeka повідомляла, Робота для пенсіонерів в Одесі: де платять понад 25 000 гривень щомісяця

Як повідомляла Politeka, Безкоштовне житло для ВПО в Одесі: які документи потрібно надати.