Подорожчання проїзду в Одеській області набуло чинності з 10 січня, повідомляє Politeka.

Відповідно до нових тарифів, поїздка з Білгород-Дністровського до Одеси тепер коштує 200 гривень замість попередніх 160 гривень.

Подорожчання проїзду в Одеській області на 40 гривень вплинуло на всіх пасажирів, які щодня користуються маршрутом №560, що завершується на автостанції Старосінна.

Даний автобус є одним із основних для мешканців міста та прилеглих населених пунктів, які їздять до обласного центру на роботу, навчання або для інших повсякденних справ.

Відправлення автобусів з Білгорода-Дністровського починаються о 05:20 і тривають протягом дня до 18:00, при цьому інтервали між рейсами складають приблизно 40 хвилин.

З Одеси автобуси відправляються з автостанції Старосінна з 07:30 і курсують до 20:00. Пасажирам радять заздалегідь перевіряти актуальний розклад, оскільки можливі зміни у часі відправлень.

За словами диспетчерів, подорожчання проїзду в Одеській області зумовлене кількома факторами. Основна причина полягає у зростанні витрат перевізників на пальне та технічне обслуговування автобусів.

Також до підвищення тарифів призвели економічні умови в регіоні, які безпосередньо впливають на вартість транспортних послуг. Пасажири вже відчувають вплив цих змін на щоденний бюджет, оскільки маршрут №560 є ключовим для поїздок до обласного центру.

Таким чином, місцеві мешканці змушені звикати до більших витрат, хоча умови перевезення не покращились. До слова, перед поїздкою пасажирам радять перевіряти розклад на сайтах автостанцій або звертатися до диспетчерів.

