Грошова допомога на проживання для ВПО в Харківській області у 2026 році залишається доступною для внутрішньо переміщених осіб, повідомляє Politeka.

Інформацію про це надає Пенсійний фонд України.

Фінансова підтримка призначена громадянам, які залишили власне житло та фактично перебувають у регіоні. Виплати здійснюються на шість місяців із можливістю продовження за умови дотримання вимог програми.

Основний критерій участі — середній дохід сім’ї за попередні три місяці. Він не повинен перевищувати чотири прожиткові мінімуми для осіб, які втратили працездатність. Станом на 1 січня 2026 року мінімальна величина становить 2 595 гривень, а максимальна допустима сума на одну особу — 10 380 гривень.

Водночас деякі категорії отримують кошти незалежно від доходу. Йдеться про пенсіонерів із низькими виплатами, людей з інвалідністю I або II групи, дітей з обмеженими можливостями, сиріт, молодь до 23 років без батьківського піклування, а також опікунів та прийомні сім’ї.

Оформлення проходить через місцеві управління соціального захисту. Заявники подають документи, що підтверджують статус переселенця та рівень доходів. Після перевірки ухвалюється рішення про нарахування коштів. Саме таким чином реалізується грошова допомога на проживання для ВПО в Харківській області.

У Пенсійному фонді зазначають, що програма допомагає частково покрити витрати на житло, харчування та базові потреби, зменшити фінансове навантаження і сприяє швидшій адаптації переселенців у новому середовищі. Для отримання деталей радять звертатися до управлінь соцзахисту або відвідати офіційний портал відомства.

