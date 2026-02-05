Підвищення тарифів на комунальні послуги в Полтавській області спрямоване на забезпечення безперебійного вивезення відходів

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Полтавській області офіційно набрало чинності з початку 2026 року, повідомляє Politeka.

Оновлені ставки стосуються водопостачання, водовідведення та вивезення побутових відходів.

Рішення ухвалили для забезпечення стабільної роботи інженерних мереж та підтримки належного санітарного стану населених пунктів. Зміни ґрунтуються на перегляді фінансових показників місцевих підприємств.

У Заводській громаді підкреслюють, що коригування пов’язане зі збільшенням витрат на технічне обслуговування обладнання, закупівлю матеріалів і підтримку систем у робочому стані. Представники місцевої влади зазначають, що попередні тарифи не відображали реальні потреби і могли впливати на якість надання послуг.

Для мешканців багатоквартирних будинків щомісячний платіж зріс на 14,95 гривні і становить 48,80 гривні з однієї особи. Власники приватних домоволодінь сплачуватимуть 37 гривень замість попередніх 25. Для бюджетних установ сума підвищилась на 2,55 гривні, а для інших категорій — на 2,94.

Розрахунки підготувало комунальне підприємство «Заводське-2010». Громадянам надали можливість надсилати зауваження та пропозиції безпосередньо до підприємства, у тому числі через електронні канали.

Фахівці зазначають, що підвищення тарифів на комунальні послуги в Полтавській області спрямоване на забезпечення безперебійного вивезення відходів, обслуговування водогонів і стабільну роботу каналізаційних систем.

Жителям радять заздалегідь планувати щомісячні витрати, стежити за офіційними повідомленнями та дотримуватися строків оплати. Для соціально вразливих груп передбачені пільги та державна підтримка, що допомагають зменшити фінансове навантаження.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання продуктів у Полтавській області: що сильно зросло в ціні.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтавській області: що необхідно для отримання.

Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на опалення в Полтавській області: як воно вплине на домогосподарства.