Графіки відключення світла у Сумах на 24 лютого матимуть тимчасовий характер і триватимуть у визначені години залежно від району міста.

З'явилося попередження про впровадження додаткових графіків відключення світла, що триватимуть у Сумах на 24 лютого, пише Politeka.net.

Про це попередили у пресслужбі «Сумиобленерго».

24 лютого у Суми заплановані графіки відключення світла у зв’язку з проведенням профілактичних та ремонтних робіт на електромережах. Роботи спрямовані на підвищення надійності електропостачання та попередження аварійних ситуацій у майбутньому.

З 08:00 до 16:00 не буде електрики в будинках, що знаходяться за адресами:

Григорія Сковороди — № 4, 6, 8, 10, 12, 12А, 14, 16, 18, 18А, 20, 22

Засумська — № 2, 5, 12, 12А, 12Г, 14, 16, 16Б

Староріченська — № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14

Троїцька — № 10, 12, 14, 16, 16/2, 16В, 20

пров. Суханівський — № 1, 2, 4, 6, 8, 10

Свободи — № 3, 5, 7А, 11

Оскара Гансена — № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8

Никанора Онацького — № 2

Герасима Кондратьєва — № 168

Героїв Сумщини — № 1, 2

Космічна — № 26

З 09:00 до 15:00 години будуть знеструмлені окремі вулиці у місті Суми. Зокрема, обмеження охоплять наступні адреси:

Бузкова — № 1, 3–8, 10–12, 14–17, 19, 23–28, 31–33, 36, 38, 40, 42, 43, 45–47, 49, 50, 52, 54, 58, 66, 68, 74, 76, 80, 80/2, 82, 84, 86, 90, 96, 102, 104, 108, 110, 114, 116

Горобинова — № 3, 3/1, 4, 5, 8–15, 17–21, 24, 26–34, 36–38, 40, 41, 44, 46, 48, 50, 52

пров. Горобиновий — № 1, 3, 7–11

Малинова — № 9, 11, 13, 15, 21, 23, 25, 29, 31, 33, 35, 99, 127

Марусі Чурай — № 1–12, 14, 16, 18, 9А

Спортивна — № 1–5, 7, 7А, 9, 11, 13, 15

Сергія Табали (Сєвєра) — № 71, 73, 75, 77–101

Михайлівська — № 7/1, 17/1

пров. Весняний — № 1, 3, 5, 9, 11

Каштанова — № 2, 4, 6, 8, 10, 10А, 10Б, 14/1

Краснопільська — № 1

пров. Тихий — № 16, 20, 22, 23, 26

Білопільський Шлях — № 33Р

Садівниче товариство “Тепличний” — № 20, 37/1, 89А, 96А, 132, 151, 152, 155, 157, 158, 164, 181, 182, 186, 194, 197, 198, 200, 218, 252, 277, 291, 292, 293, 293А, 295, 334

Актуальну та детальну інформацію щодо графіків відключень електроенергії жителям рекомендують перевіряти на офіційному сайті «Сумиобленерго» у розділі «Відключення», а також у чат-ботах компанії у Viber та Telegram.

