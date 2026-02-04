Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Кіровоградській області надають у кількох соціальних та гуманітарних установах.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Кіровоградській області залишаються важливою складовою підтримки людей, які були змушені залишити свої домівки або опинилися у складних життєвих обставинах, повідомляє Politeka.

У Кіровоградській області діють як державні заклади, так і гуманітарні ініціативи, де можна отримати безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів, прихисток або іншу базову допомогу.

Частина програм працює на постійній основі, інші залежать від надходження ресурсів, тому отримувачам радять заздалегідь уточнювати актуальні умови на офіційних сторінках фондів та організацій у соцмережах.

Одним із таких місць є обласний соціальний центр матері та дитини, який приймає внутрішньо переміщених осіб на ночівлю. Родини забезпечують дитячим харчуванням, засобами гігієни для дітей та постільною білизною.

Безкоштовні продукти харчування для приготування їжі в даному центрі у Кіровоградській області надходять від благодійників. У закладі наголошують, що допомога тут передбачена саме для ВПО.

Також у регіоні працює Центральноукраїнський державний будинок художньої та технічної творчості Helen Arutunian, де можна отримати гуманітарну підтримку та психологічну консультацію.

Різноманітна допомога доступна для пенсіонерів, жінок, малозабезпечених і багатодітних родин, а також людей з інвалідністю. Однак, потрібно уточнювати деталі щодо доступної на даний момент підтримки.

Ще одним осередком допомоги є гуманітарний штаб, де переселенці можуть отримати гарячі обіди, одяг, дитяче харчування та взяти продовольчі товари з собою.

